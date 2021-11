Dakota Johnson veut que vous offriez des plugs anaux comme cadeaux de vacances

Si Dakota Johnson est votre Secret Santa, ce Noël va être sexy.

L’actrice de « Fifty Shades of Grey » a révélé à InStyle qu’elle offrira cette année le plug anal conçu par la marque de bien-être sexuel Maude.

« Oh, ça va dans le bas de tout le monde. Est-ce que vous plaisantez? C’est le bas de Noël parfait », a-t-elle déclaré à InStyle. « Tu penses que ton oncle n’a pas voulu de plug anal toute sa vie ? Tu ment. »

Surnommé « Cone », le plug anal est d’une couleur vert foncé et ressemble à un sapin de Noël – parfait pour apporter des festivités de vacances dans la chambre.

« Cone » est fabriqué à partir de silicone de qualité FDA sans danger pour le corps, et sa petite nature en fait la taille parfaite pour un bourrage – à plus d’un titre.Avec l’aimable autorisation de Maude

Johnson a rejoint l’équipe Maude en tant que co-directrice créative et investisseur l’année dernière et s’est immédiatement renseignée sur les produits anaux, a-t-elle déclaré au magazine.

« Je sais qu’il y a tellement de gens qui sont curieux à ce sujet et, vous savez, il y a tellement de parties de l’anus qui sont des zones érogènes que je pense que cela pourrait être amusant à explorer pour les gens », a-t-elle déclaré.

Johnson est l’un des nombreux entrepreneurs célèbres de jouets sexuels : Cara Delevingne est copropriétaire de Lora DiCarlo, et Gwyneth Paltrow a récemment lancé sa propre gamme de jouets sexuels Goop.

L’objectif de Maude est d’aider les utilisateurs à explorer des parties inexplorées, en espérant que sa gamme de produits favorise la normalisation de la sexualité, des plis et des jouets sexuels, qui sont souvent considérés comme tabous.

« Nous voulions créer des produits qui intégraient également le sexe anal en tant qu’élément fondamental de l’expérience sexuelle », a écrit la fondatrice et PDG de Maude, Éva Goicochea, dans un communiqué de presse.

Dakota Johnson (à gauche) et Éva Goicochea ont travaillé ensemble pour concevoir un jouet sexuel discret à ajouter à la gamme de produits de Maude. Sharon Radisch; Avec l’aimable autorisation de Maud

Le « cône » de 30 $ de Maude est fait de silicone de qualité FDA, sans danger pour le corps et doux au toucher. L’extrémité effilée du jouet et sa taille plus petite en font la « taille de départ » parfaite pour les débutants, conçue pour les hommes et les femmes pour rendre le jeu anal « vraiment accessible », a déclaré à InStyle Tyler Aldridge, directeur des produits de Maude.

Johnson a encouragé les gens à sortir de leur zone de confort et à explorer de nouvelles parties d’eux-mêmes, espérant que la saison des cadeaux s’accompagnerait également de quelques orgasmes.

« Tout comme un plug anal est » tabou « , beaucoup de femmes pensent qu’un vibromasseur est tabou – et beaucoup de femmes ne peuvent pas jouir uniquement avec un sexe avec pénétration », a déclaré Johnson. « Je pense que ce fait est évidemment de plus en plus connu, mais il y a des gens à qui j’ai offert une ambiance, et c’était leur premier vibromasseur, et c’est une chose très cool à faire. »

« Cone » est également disponible dans une couleur anthracite foncé, par opposition au vert festif. Avec l’aimable autorisation de Maude

La plupart des gens n’achèteront pas de jouets sexuels pour eux-mêmes, a déclaré Johnson, alors elle est très sérieuse à l’idée de coller des bouchons dans les bas de tout le monde cette année.

« Je pense que c’est une chose que beaucoup de gens ne veulent pas acheter pour eux-mêmes. Tout d’abord, à savoir, parce qu’ils sont appelés « plug anal », et tout le monde va se dire : « Oh mon Dieu, je ne vais pas acheter ça. Je ne veux pas de cela sur mon relevé de carte de crédit », a-t-elle déclaré. « Mais les gens sont plus curieux que vous ne voulez le croire. »