Dakota Skye, actrice de films pour adultes liée à la controverse sur la fresque de George Floyd, est décédée à 27 ans

Lauren Scott, mieux connue dans le monde du cinéma pour adultes sous le nom de Dakota Skye, a été retrouvée morte dans un camping-car à Los Angeles mercredi. Sa mort est survenue un mois après avoir subi un contrecoup pour avoir posé seins nus devant une peinture murale de George Floyd à Santa Barbara, en Californie. Scott, qui a été découverte par son mari non identifié, avait 27 ans. Certains rapports qualifiaient Scott de “sans-abri” à l’époque, mais cela n’a pas été confirmé.

La cause du décès n’a pas été confirmée, mais la tante de Scott, Linda Arden, a déclaré au Sun que Scott était aux prises avec une dépendance à l’alcool et au fentanyl. “Son histoire réelle et comment elle est arrivée dans cette industrie a vraiment été une tragédie”, a déclaré Arden. “Elle est décédée presque exactement deux ans après la mort de sa mère, ma petite sœur, causée par la toxicomanie et l’alcoolisme. Lauren était le produit d’une famille très dysfonctionnelle impliquant des drogues, de l’alcool, des abus physiques, émotionnels, verbaux et sexuels.”

RIP Dakota Skye, vous êtes dans nos pensées, nos cœurs et nos prières Nos pensées et nos prières vont également à sa famille. pic.twitter.com/2N3j8CDCf5 – James Bartholet (@JamesBartholet) 11 juin 2021

Le 3 mai, Scott a posté une photo devant une fresque de Floyd à Santa Barbara sur Instagram. “Bonne journée #GeorgeFloyd à #santabarbara, a-t-elle écrit dans la légende. Bien que la photo ait été censurée conformément aux règles d’Instagram, beaucoup ont trouvé l’image insipide. “Wtf qu’est-ce qui clignote [has] à voir avec Georges [Floyd’s] mort”, a écrit une personne. Le message était le dernier de Scott sur Instagram.

“Elle a été harcelée par des démons comme personne ne comprendra jamais à moins que vous ne l’ayez vécu”, a déclaré Arden au Sun. “Je l’aimais inconditionnellement et je voulais juste du bonheur pour elle. Elle n’a plus à traverser ce monde dans la douleur dans sa propre prison et cela me réconforte de savoir qu’elle n’a plus à combattre les voix et les images qui la hantaient.” Deux des grands-parents de Scott sont également décédés du coronavirus au cours de la dernière année, a déclaré Arden. Elle a également déclaré que Scott s’était éloigné de son mari.

Scott a commencé à apparaître dans des films pour adultes en 2013 et est apparu dans plus de 300 films. Elle a continué à apparaître dans des films pour adultes pas plus tard que l’année dernière. Elle a également fait la une des journaux en 2017 lorsqu’elle a été arrêtée pour avoir giflé son petit-ami de l’époque, Robert Anderson Jr., rapporte le New York Post. Selon le rapport d’arrestation, Anderson voulait que Scott raccroche son téléphone et quitte sa résidence après avoir eu des relations sexuelles. “Elle s’est fâchée et a frappé Anderson Jr. au visage, gonflant et lui coupant la lèvre inférieure”, indique le rapport d’arrestation.

Après l’annonce de sa mort, l’ami de Scott, James Bartholet, a déclaré à AVN Magazine que Scott était “un ami cher et faisait partie de notre famille de l’industrie, et nous sommes attristés par sa perte”. Il a poursuivi: “Elle avait encore tellement plus à donner au monde et à l’industrie, et je suis juste très attristé et à court de mots. Nous souhaitons tout le meilleur à sa famille, et nous espérons que les gens respecteront leur vie privée et s’il te plaît, souviens-toi d’elle dans le bon sens.”