Dakshin Bharat Yatra: visitez Kanyakumari, Madurai, Rameshwaram et plus de destinations avec ce forfait IRCTC

Forfait IRCTC Dakshin Bharat Yatra : visitez Kanyakumari, Madurai, Puri, Mallikarjun, Rameshwaram, Trivandrum et d’autres destinations emblématiques avec le train touristique spécial du circuit d’Aastha. La Indian Railway Catering and Tourism Corporation propose l’un des forfaits tout compris les plus abordables, couvrant divers lieux touristiques cruciaux du pays. Le train touristique spécial du circuit d’Aastha partira de la gare de Jaynagar à 08h00 le 29 janvier 2022. Selon la branche de billetterie électronique du transporteur national, la réservation de billets pour les trains touristiques spéciaux du circuit d’Aastha est disponible en ligne sur le site Web de l’IRCTC. En outre, la réservation des billets peut être effectuée via le centre de facilitation touristique de la société, les bureaux régionaux et les bureaux de zone.

Le voyage organisé est pour 13 nuits/14 jours du 29 janvier 2022 au 11 février 2022. Le voyage organisé coûtera Rs 13 230 par personne. Le forfait tout compris couvrira le voyage en train en classe couchette, le transfert routier en bus non AC uniquement, l’hébergement dans le hall non AC ou à Dharamsala sur les lieux de séjour, les repas végétariens purs, y compris le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, les accompagnateurs pour les annonces et informations, dispositions de sécurité pour chaque autocar (sans armes), une bouteille d’eau potable emballée sera remise à chaque passager chaque jour, un responsable IRCTC dans le train en tant que chef de train, masque et désinfectant. De plus, à destination, le transfert sera donné aux passagers jusqu’au point où le bus peut aller ou autorisé.

Le voyage organisé, cependant, n’inclura pas les articles de nature personnelle, c’est-à-dire le linge, les médicaments, etc., les frais d’entrée pour les monuments ou les temples ainsi que tout autre article en dehors de celui mentionné dans l’itinéraire. Conformément à la politique d’annulation du voyage, 250 Rs par passager seront déduits si la réservation est annulée jusqu’à 15 jours, 25% du coût du forfait sera déduit si la réservation est annulée jusqu’à 8 à 14 jours, 50% du forfait le coût sera déduit si la réservation est annulée jusqu’à 4 à 7 jours. Il n’y aura aucun remboursement si les billets sont annulés en moins de quatre jours.

