Dalakian-Concepción, WBA World Fly Championship demain en Ukraine

Concepcion-Dalakian

Dario Pérez

@ Ringsider2020

L’AKKO International de Kiev, la capitale de l’Ukraine, accueillera demain le héros local Artem Dalakian pour sa cinquième défense mondiale.

Dalakian (20-0, 14 KO), né en Azerbaïdjan mais résidant dans la ville, risque sa ceinture de champion du monde WBA des poids mouche, obtenue en 2018, contre Luis « Nica » Concepcion (39-8, 28 KO). Il y a la curieuse circonstance que les deux arrivent sans se battre depuis le même week-end, début février 2020, donc le tournage (ou son absence, plus exactement) ne sera pas un facteur pour identifier le vainqueur.

C’est probablement la défense mondiale la plus difficile pour le champion, qu’il est depuis 2018 quand il a battu Brian Viloria; auparavant, il l’avait répété contre Ange Moreno, dans le titre intermédiaire avant la ceinture absolue. L’expérience de Nica, 36 ans et ancienne championne du monde de longue date, est encore plus grande que celle d’un Dalakian qui dispose également de 34 ressorts, donc un combat d’échecs est attendu en plus de la boxe, avec deux prétendants qui se connaissent très bien. son corps, ses capacités, ses aptitudes et sa tolérance à la souffrance.

Ils ont tous deux donné le poids sur la balance sans complications. Promotions de boxe de l’Union, la société qui gère la course de Dalakian, a déjà annoncé que, s’il gagne demain, l’Ukrainien souhaiterait rechercher des unifications avec le reste des champions du monde.

Le combat ne peut pas être suivi en Espagne à la télévision. On s’attend à ce qu’il soit joué dans les heures du soir de notre pays.