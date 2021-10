Dalakian défendra le championnat WBA des poids mouches contre Concepción

Artem Dalakian

l’ukrainien Artem Dalakian (20-0, 14 KO) défendra son titre mondial WBA des poids mouches pour la cinquième fois, et il le fera contre le Panaméen Luis Concepción (39-8, 28 KO).

Le combat sera organisé par l’Union Boxing Team, promoteur des européennes. Il le fera à l’Acco International de Kiev, capitale de l’Ukraine et ville de résidence dalakienne. Il se jouera le 20 novembre.

Les deux combattants ont passé plus d’un an et demi, avant la pandémie, sans monter sur le ring, ce dont « El Nica » tentera de profiter pour, en s’appuyant sur l’expérience, arracher le titre à l’excellent combattant qui détient actuellement ce.