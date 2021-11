Dalal Street glisse pour la deuxième journée consécutive au milieu d’indices mondiaux faibles; Support astucieux à 17750

Bank Nifty a franchi la barre des 40 000 plus tôt dans la journée mais n’a pas réussi à se maintenir au-dessus desdits niveaux et a clôturé dans le rouge. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence Dometic ont clôturé sur des pertes pour la deuxième journée consécutive mercredi. Le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 257 points ou 0,43% à 59 771 tandis que le NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 59,75 points à 17 829. Larsen & Toubro Ltd. a été le premier gagnant de Sensex, en hausse de 4 %, suivi par Ultratech Cement, Asian Paints et State Bank of India. Sun Pharma, IndusInd Bank et Kotak Mahindra Bank figuraient parmi les principaux retardataires. Bank Nifty a franchi la barre des 40 000 plus tôt dans la journée mais n’a pas réussi à se maintenir au-dessus desdits niveaux et a clôturé dans le rouge. Les marchés plus larges ont clôturé avec des pertes, à l’exception de Nifty Next 50, qui a augmenté de 0,57%. La rue Dalal ouvrira jeudi soir pour le commerce de muhurat.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities –

« Les indices de référence ont enregistré des bénéfices en raison de la faiblesse des indices du marché mondial et des valorisations tendues. L’indice de référence Nifty a trouvé une résistance près de 18 000 et a fortement corrigé. L’indice s’est constamment négocié en dessous de la SMA de 20 jours et sur les graphiques intrajournaliers, il a également formé une formation supérieure inférieure près de 18 000, ce qui est globalement négatif pour le marché. Cependant, tant qu’il se négocie au-dessus de 17750, la texture de la tendance haussière est intacte. Nous sommes d’avis que 17750 agirait comme un niveau de support clé pour les day traders, et au-dessus de cela, nous pouvons nous attendre à une autre hausse intrajournalière jusqu’aux niveaux 17900-17975. D’un autre côté, le commerce en dessous de 17750 pourrait éventuellement déclencher une autre vague de correction jusqu’à 17700-17660. «

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

« L’indice a de nouveau montré une réservation de bénéfices et a clôturé une journée à 17829 avec une perte de près de demi pour cent et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier pour la deuxième bougie consécutive. L’indice a formé une petite zone de consolidation de 17600 à la baisse et de 18k à la hausse jusqu’à ce que nous ne voyions aucune cassure d’un côté ou de l’autre. Nous ne verrons peut-être pas une direction claire. L’indice est incapable de franchir sa forte zone de 18k au cours des deux dernières sessions jusqu’à ce que nous ne dépassions pas ces niveaux.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice a pris la résistance de 21 DMA, ce qui suggère qu’une certaine correction peut être observée dans les prochains jours. De plus, l’indicateur de dynamique stochastique est observé avec un croisement négatif indiquant une tendance à la baisse. L’indice s’est stabilisé en dessous de l’indicateur Super Trend indiquant une nouvelle faiblesse. En outre, l’indice s’est installé en dessous de la bande de Bollinger moyenne. À l’heure actuelle, l’indice a un support immédiat de 17700 et une résistance de 18050 niveaux.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

« Depuis les dernières séances de bourse, Nifty a enregistré des hauts et des bas plus bas, ce qui est un signe baissier. Nifty a clôturé négativement de 60 points à 17830 après avoir pris une résistance à 17990. Nifty a un support dans la plage 17800 – 17650 et une résistance dans la plage 17950-18050. Les traders sont invités à être prudents dans les positions longues et à maintenir un stoploss strict. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Après un mouvement latéral après son ouverture positive, les indices ont chuté, les principaux indices mondiaux s’échangeant faiblement avant l’annonce de la politique de la Fed. On s’attend généralement à ce que la Réserve fédérale annonce la réduction de son programme d’achat d’actifs à court terme, tandis que toute allusion à un renversement des taux d’intérêt maintient les investisseurs sur le fil. Toute indication montrant un rythme de diminution plus rapide aura un effet négatif sur le marché des actions. Ou bien, on peut s’attendre à un renversement de cette tendance faible. Sur une note positive, malgré la hausse des coûts des intrants, l’indice PMI des services de l’Inde a bondi à 58,4 en octobre contre 55,2 en septembre en raison de l’amélioration continue de la demande qui stimule la croissance des ventes.

