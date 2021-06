Dalal Street peut se tourner vers RBI pour la direction aujourd’hui; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture

Nifty a atteint un nouveau sommet historique jeudi et a terminé près de ces niveaux. (Photo : REUTERS)

Les indices boursiers de Dalal Street ont continué de grimper jeudi. A la clôture, le S&P BSE Sensex était à 52 232 tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé la session d’expiration à 15 690. Les marchés plus larges ont participé à la reprise, les indices à petite et moyenne capitalisation surperformant les indices de référence. India VIX a plongé de 8% pour s’échanger à près de 15 niveaux. Vendredi matin, SGX Nifty était en territoire négatif. Les indices mondiaux ont été négatifs pendant les premières heures de négociation après que les indices de Wall Street ont glissé pour clôturer dans le rouge.

Indices globaux: A Wall Street, le NASDAQ a terminé en baisse de 1,03% jeudi. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,36% tandis que le Dow Jones était de 0,07% dans le rouge à la clôture. L’élan négatif s’est poursuivi sur les marchés asiatiques avec Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ se négociant tous dans le rouge.

Prise de vue technique: Nifty a atteint un nouveau sommet historique jeudi et a terminé près de ces niveaux. “Une petite bougie positive s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre plus basse. Nifty a enregistré un nouveau plus haut historique à 15705 et a clôturé près des plus hauts. Techniquement, ce modèle signale la poursuite de la tendance haussière, après une petite baisse intrajournalière de la session précédente », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: Nifty trouve maintenant un support à 15 600, selon Manish Hathiramani, propriétaire d’indices et analyste technique, Deen Dayal Investments. “15500, 15400 et 15300 sont les autres niveaux de support, le plus crucial étant 15300. Tant que les marchés peuvent conserver ce niveau, la tendance globale reste haussière et les traders peuvent accumuler des positions longues autour de ces zones de support”, a-t-il déclaré. ajoutée. D’un autre côté, le prochain obstacle pour l’indice est placé à 15 800, a déclaré Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities.

Métiers FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient à nouveau des acheteurs nets d’actions nationales jeudi. FII pompé dans Rs 1,079 crore. Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des vendeurs nets, retirant Rs 278 crore.

RBI MPC: Le Comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India mettra fin aujourd’hui à ses trois jours de délibérations. Le MPC devrait maintenir les taux inchangés à la suite de la deuxième vague de la pandémie de covid-19. Le taux des prises en pension est de 4 pour cent et le taux des prises en pension à 3,35 pour cent.

