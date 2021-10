Dalal Street se referme profondément en rouge; Support astucieux maintenant placé dans la plage 17500-17600

Nifty a clôturé près des niveaux de support cruciaux et doit se maintenir au-dessus pour éviter une nouvelle correction. (Photo : REUTERS)

Les ours ont continué de dominer la dynamique de Dalal Street, forçant les indices de référence à clôturer profondément dans le rouge pour la troisième journée consécutive. S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 677 points ou 1,13% à 59 306 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a clôturé 185 points ou 1,04% dans le rouge à 17 671. Sensex a chuté de 1,9% cette semaine tandis que Nifty 50 a baissé de 2,2%. Bank Nifty a clôturé la séance de vendredi en baisse de 1% à 39 115. À l’avenir, les analystes pensent que Nifty a clôturé près des niveaux de support cruciaux et doit se maintenir au-dessus pour éviter une nouvelle correction.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés ont fermé à un moment crucial. Le plus bas du Nifty d’aujourd’hui est devenu un support pour la tendance à court terme. Si nous cassons 17550-17500, les signaux de vente seraient activés, ce qui pourrait faire baisser l’indice jusqu’à 17200. A la hausse, 17900 est une forte résistance et toute attente de trading sur le côté long n’émergera qu’après ce niveau. Les stops sont larges et les traders doivent faire preuve d’une extrême prudence.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

« Après avoir montré une semaine très volatile, l’indice a clôturé une semaine à 17672 avec une perte de plus de deux pour cent et a formé une bougie baissière après avoir formé une bougie perçante baissière la semaine dernière laissant présager une faiblesse. Sur le graphique journalier, l’indice a atteint sa bonne zone de support 17600-17500 d’où nous avons été témoins d’un bon mouvement vers la zone 18600, donc si les niveaux mentionnés ont survécu, on peut à nouveau s’attendre à un recul décent vers la zone 17800-17900 qui est la résistance immédiate également sur le côté supérieur, un nouveau mouvement n’est possible qu’au-dessus de la barre des 18k.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Sur le graphique technique, l’indice astucieux a immédiatement pris en charge les creux de swing antérieurs et la formation inférieure de la bande de Bollinger. L’astuce a également testé le support à 50 jours SMA et a clôturé au-dessus. Cependant, des indicateurs clés importants comme le RSI, le stochastique et le MACD ont connu une certaine faiblesse. À l’heure actuelle, l’indice a un support immédiat à 17650 niveaux tandis que la résistance atteint 17900 niveaux. »

Joseph Thomas, directeur de la recherche, Emkay Wealth Management –

« Les marchés boursiers ont eu tendance à baisser pour la semaine en raison de la pression vendeuse des FII. Les FII ont été des vendeurs nets à hauteur de plus de Rs. 20 000 crores pour le mois d’octobre. Les risques d’évaluation ont été l’une des principales préoccupations des investisseurs étrangers, déclenchés par la dégradation des marchés boursiers indiens de « surpondéré » à « neutre » par les principales sociétés de courtage mondiales. Les risques de valorisation sont particulièrement mis en évidence maintenant, car peu de segments des marchés s’attendent à ce que la dynamique de croissance ralentisse dans le sillage d’une inflation persistante. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

« La déception des bénéfices combinée à de faibles indices mondiaux pèsent sur le sentiment. Outre les annonces de bénéfices, les participants suivront de près la prochaine réunion de la Fed américaine et les chiffres des ventes d’automobiles pour obtenir des indices. Les indications pointent vers d’autres diapositives, les participants doivent donc maintenir une approche prudente et préférer une approche couverte. »

