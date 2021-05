Dalal Street se termine avec des gains pour la troisième journée consécutive; Nifty se dirige-t-il vers 15 000 maintenant?

Parmi les indices sectoriels sur NSE, l’indice Nifty Metal a bondi de 4,7%, Bank Nifty a terminé en hausse de 0,23%. L’indice Nifty PSU Bank a clôturé avec des pertes. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers ont poursuivi leur marche à la hausse vendredi et ont clôturé la dernière séance de négociation de la semaine avec des gains. S&P BSE Sensex a terminé juste au-dessus de 49 200 tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé à 14 823. Bajaj Finserv, Mahindra & Mahindra, HDFC et NTPC étaient parmi les meilleurs gagnants sur Sensex, tandis que Bajaj Auto, Bajaj Finance et Infosys étaient les meilleurs. Les indices midcap ont clôturé dans le rouge tandis que les petites capitalisations ont gagné. Parmi les indices sectoriels sur NSE, l’indice Nifty Metal a bondi de 4,7%, Bank Nifty a terminé en hausse de 0,23%. L’indice Nifty PSU Bank a clôturé avec des pertes.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities –

«Les indices de référence indiens ont augmenté pour la troisième session consécutive le 07 mai. Nifty a gagné 1,3% sur la semaine, gagnant pour la deuxième semaine consécutive. Un creux à court terme a été atteint à 14416. Le ratio de baisse anticipée reste positif au milieu des achats rotatifs spécifiques aux actions. 14979-15044 devient maintenant la prochaine résistance pour le Nifty tandis que 14611-14634 devient le support. La dynamique haussière des marchés pourrait se poursuivre au début de la semaine à venir. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Le marché s’est ouvert avec un écart de suivi des gains des poids lourds et a pu maintenir son optimisme jusqu’à la fin, soutenu par le marché mondial. Les bourses mondiales ont été largement positives car l’assouplissement des restrictions de mouvement aux États-Unis et en Europe ainsi que l’attente de meilleures données sur l’emploi aux États-Unis ont signalé un rebond économique plus rapide sur les marchés occidentaux. Les actions des métaux poursuivent leur mouvement optimiste grâce à l’amélioration des perspectives sectorielles, tandis que les actions de moyenne capitalisation ont sous-performé leurs pairs. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

«Les métaux se sont de nouveau mobilisés pour faire grimper les indices avec le soutien de la clé Pivotal. Les marchés plus larges ont été témoins d’un intérêt d’achat pour les sociétés hypothécaires enregistrant de bons bénéfices de HDFC. Des prises de bénéfices ont été observées dans quelques Midcaps de haute qualité dans le commerce d’aujourd’hui. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers

«Nifty a clôturé la semaine avec un gain marginal de 1,74%. La bougie de la semaine est une bougie verte haussière qui s’est fermée au plus haut de la semaine. Bien que nous n’ayons pas vu d’extension de gamme. Une bougie sans ombre inférieure se fermant au plus haut de la semaine peut être considérée comme une évolution haussière. Nifty doit dépasser 15050-15000 si le rallye doit continuer. À partir de la période hebdomadaire, nous pouvons déduire que les acheteurs ont gagné du terrain au cours de la semaine. Mais le dernier point de résistance reste à 15050-15000 zones. La consolidation de Nifty est significative et si la cassure au-dessus de 15050-15000 se matérialise, nous devrions assister à une forte reprise dans les semaines à venir. Si Nifty glisse en dessous de 14650, attendez-vous à une certaine baisse vers la zone 14300. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investment –

«Les marchés ont tenu 14700 intelligemment! Nous devons voir si ces niveaux peuvent tenir lundi; si c’est possible, nous devrions nous diriger vers 15200. Si nous ne tenons pas, nous reviendrons aux niveaux de soutien de 14400. La tenue de 14400 est impérative pour le Nifty. »

