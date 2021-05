Dalal Street se termine en vert avant l’expiration mensuelle des F&O; Nifty testera-t-il bientôt de nouveaux sommets?

Inde VIX a grimpé en flèche de 11,11% à la clôture. (Image: REUTERS)

Après deux jours consécutifs de stabilisation des échanges, les marchés boursiers nationaux ont bondi mercredi et clôturé avec des gains. Sensex a ajouté 379 points pour clôturer à 51 017 tandis que Nifty 50 était au-dessus de 15 300. Parmi les meilleurs gagnants figurent Bajaj Finserv, Infosys, Bajaj Finance et Mahindra & Mahindra ont été les meilleurs gagnants de l’indice. La plupart des marchés plus larges ont conclu les échanges de mercredi avec des gains, à l’exception de Nifty Next 50 et de l’indice Midcap 50. Inde VIX a grimpé en flèche de 11,11% à la clôture. Parmi les indices sectoriels, Bank Nifty était dans le vert mais Nifty Metal et l’indice PSU Bank ont ​​clôturé dans la négative.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«L’indice a réussi à franchir 15300; si nous pouvons maintenir ces niveaux, nous devrions nous diriger vers 15500-15600. Nous avons une bonne plage de support à 15000 et pouvons donc acheter des corrections. Tant que le Nifty maintient 15000 sur une base de clôture, nous sommes en territoire haussier. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Les marchés intérieurs ont commencé prudemment de manière positive et ont connu un fort rebond alors qu’ils prenaient de l’ampleur grâce aux attentes d’une autre série de mesures de secours. Le nouveau plan de relance devrait se concentrer sur la stimulation des secteurs les plus touchés comme le tourisme, l’aviation et l’hôtellerie, ainsi que les MPME. Des achats de valeur ont été observés dans le secteur informatique, tandis que les actions des métaux sont restées en phase de correction en raison de la faiblesse des prix internationaux des produits de base.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities –

«Après deux sessions ennuyeuses consécutives, l’indice a montré une certaine traction et a clôturé une journée à 15301 avec des gains de 100 points et a formé une petite bougie haussière sur le graphique journalier. maintenant à nouveau, l’index a déplacé son support vers la zone 15250-15200 en se maintenant au-dessus desdits niveaux, nous pouvons voir plus de force et nous pourrions nous diriger vers les sommets des oscillations précédentes, un obstacle immédiat se rapproche de la zone 15370-15430, les niveaux étant des niveaux de réservation de bénéfices immédiats, de nouvelles cassures au-dessus 15430 sur fermé. »

Mohit Nigam, chef, PMS – Hem Securities –

«Les marchés ont terminé la journée sur une note positive avec Nifty 50 clôturant au-dessus du niveau de résistance de 15 300. Les meilleurs gagnants étaient les jumeaux Bajaj. Bajaj Finserv & Bajaj Finance ont clôturé la séance de négociation avec des gains de 4,5% et 2,6% respectivement. Parmi les indices sectoriels, le Nifty IT a été le principal gagnant du commerce actuel avec des gains de plus de 1,7%. Avec des indices juste en deçà des sommets de tous les temps de février, l’expiration de demain sera un facteur crucial pour déterminer la trajectoire des marchés. De plus, la majorité des entreprises ont déclaré leurs résultats. 15200 agira comme un support pour les marchés et ils pourraient atteindre de nouveaux sommets historiques au cours des prochaines sessions de trading. “

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Nifty a clôturé la journée légèrement positive. Nifty n’est plus qu’à quelques points de faire un nouveau record historique. Si Nifty parvient à se maintenir au-dessus de 15430, nous devrions envisager un rallye soutenu au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Les hauts de swing précédents agissent sur des points de pression et nous devons encore voir Nifty s’échanger au-dessus du swing précédent avec une augmentation des volumes et de la fourchette. Une fois que Nifty parviendra à négocier et à se maintenir au-dessus de 15430-15450, il est probable que Nifty verra un rallye vers 16000-16200 au cours des prochaines semaines. Le support pour Nifty est à 14900 tant que le support à 14900-14950 maintient notre vision d’un rallye soutenu reste intacte.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.