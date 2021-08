Dalal Street termine la séance de bourse de lundi en vert; Nifty 50 touchera-t-il 16 000 cette semaine ?

Titan a gagné 3,25% pour terminer en tête des gagnants sur Sensex, suivi de M&M, Reliance Industries, Axis Bank, TCS et Maruti Suzuki India. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont clôturé avec des gains lundi alors que les taureaux sont revenus à Dalal Street. Le S&P BSE Sensex a gagné 363 points ou 0,69% pour terminer à 52 950 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a bondi de 122 points ou 0,77% pour clôturer à 15 885. Le cours de l’action Titan a gagné 3,25% pour terminer en tête des gagnants sur Sensex, suivi de M&M, Reliance Industries, Axis Bank, TCS et Maruti Suzuki India. Tata Steel a perdu 1,66% en tant qu’action Sensex la moins performante, suivie de Bajaj Finserv, Bajaj Finance, NTPC et Dr Reddy’s. Bank Nifty a terminé dans le vert, bondissant de 0,36%. India VIX a clôturé à plat avec un biais positif. Les indices à petite et moyenne capitalisation ont également été observés en hausse, surperformant les indices de référence.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

“Les actions asiatiques se sont redressées lundi alors que certaines des inquiétudes concernant la répression réglementaire de la Chine se sont atténuées et que les progrès d’un plan de dépenses d’infrastructure américain ont aidé le sentiment. Les actions européennes ont démarré le mois d’août en trombe, atteignant un nouveau record sur les mises à jour des bénéfices. Nifty a ouvert la semaine sur une note solide avec un ratio avance/baisse nettement plus élevé. Un mouvement haussier de suivi est probable au cours des prochains jours et Nifty pourrait rester avec un biais haussier dans la bande 15817-15962. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Le suivi des sentiments mondiaux, des secteurs nationaux dynamiques comme l’immobilier, l’automobile, l’informatique et les produits chimiques ont donné un avantage aux actions indiennes. La reprise est observée dans les ventes d’automobiles en juillet et une amélioration des perspectives pour l’immobilier en raison d’une augmentation des enregistrements de propriété a aidé ces secteurs à s’échanger à la hausse. Un programme de dépenses d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars aux États-Unis a offert de meilleures perspectives à l’économie de base, aidant les marchés mondiaux à commencer le mois sur des bases solides. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a ouvert une journée avec un bon écart et a réussi à maintenir un flux haussier tout au long de la journée et a clôturé une journée à 15885 avec des gains de près de 1%. l’indice a atteint sa bande supérieure de la fourchette globale, actuellement la fourchette globale se situe à 15600-16000, ce qui laisse entendre que l’on peut commencer à verrouiller ses gains à chaque hausse et si l’indice parvient à clôturer de manière décisive au-dessus de la marque 16k, alors seulement nous pouvons dire une cassure est fait et nous pourrions voir plus de mouvement vers le nord à court terme, le support immédiat se rapproche de la zone 15815-15750 et la résistance est placée à 15920-16000. “

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

« Nifty a clôturé la journée en nette hausse d’environ 125 points. C’était un début de semaine haussier. Nifty reste dans une bande de 15950-15550 jusqu’à ce que nous voyions Nifty fermer au-dessus de la zone de résistance de l’écart à 15830-15880 de manière convaincante. Le point en faveur des taureaux est que Nifty a clôturé en haut de la fourchette, mais une bougie d’expansion de fourchette aurait dû être un signe plus bienvenu. Le support de Nifty est à 15750, ce qui devrait tenir si une cassure doit se manifester. Si Nifty parvient à dépasser 15960, attendez-vous à ce que le marché affiche un rallye rapide à 16200-16300. Cela pourrait être la plus grande opportunité d’achat sur Nifty en deux mois.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Choice Broking –

« Techniquement, l’indice astucieux a pris appui sur la formation de la bande de Bollinger moyenne et s’est installé au-dessus. De plus, l’indice se négocie en permanence au-dessus de la SMA à 50 jours, ce qui suggère une force haussière dans le compteur. Un indicateur stochastique a indiqué un croisement positif, ce qui soutient la tendance haussière. À l’heure actuelle, le chouette a un support à 15750 niveaux tandis que la résistance se situe à 15960 niveaux. »

