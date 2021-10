Dale Earnhardt Jr. dit que la voiture Next Gen de NASCAR « fait tout mieux »

Bien qu’ils soient tous les deux à la retraite des courses NASCAR à temps plein, Dale Earnhardt Jr. et Clint Bowyer ont repris le volant mardi. Mais ils n’ont pas conduit le même stock car dans lequel ils ont couru pour la dernière fois.

Earnhardt et Bowyer étaient au Bowman Gray Stadium de Winston Salem, en Caroline du Nord, pour tester la voiture Next Gen avant ses débuts pour la saison NASCAR 2022. Bien que la voiture fasse officiellement ses débuts lors de l’ouverture de la saison Daytona 500 en février, la première fois que les pilotes y participeront, ce sera pour The Clash au Coliseum – la course d’exposition de pré-saison qui, l’année prochaine, passera du Daytona International Speedway au Colisée commémoratif de Los Angeles.

Pour The Clash le 6 février – deux semaines avant le Daytona 500 – les pilotes éligibles pour participer courront à l’intérieur du Coliseum, et comme NASCAR l’a noté en septembre, la « surface de jeu sera convertie en une courte piste asphaltée d’un quart de mile ».

Ainsi, dans le but de préparer la voiture Next Gen pour la course d’exhibition sur piste courte, Earnhardt et Bowyer ont effectué quelques tours sur l’ovale d’asphalte d’un quart de mile à Bowman Gray.

Dans une interview avec NASCAR.com après avoir testé la voiture Next Gen, Earnhardt a déclaré qu’elle « fait tout mieux » par rapport au modèle actuel. Il a continué:

« J’ai conduit la voiture sur la piste et elle casse – les performances de freinage vont me prendre un certain temps pour m’y habituer, ou n’importe lequel de ces gars s’y habitue. C’est probablement la seule chose que je me suis retrouvée à améliorer le plus pendant que je courais [with] les temps au tour laissent la voiture entrer dans le virage parce que ces freins fonctionnent tellement mieux. Je ralentis excessivement la voiture en utilisant la pédale de frein comme je l’ai toujours fait dans ma vie, donc c’était une chose. Mais il a un plus gros virage, plus d’adhérence, fait tout beaucoup mieux.

Après que NASCAR a annoncé que The Clash déménage de Daytona à LA pour 2022, Bowyer a eu un petit aperçu avec quelques tours virtuels iRacing au Coliseum. Et il avait l’air de s’éclater.

« Vous savez qui va gagner cette course ? Ces gens dans les tribunes », a déclaré Bowyer lors d’iRacing.

Après son test mardi, Bowyer a déclaré :

« La voiture se comporte de manière phénoménale. Il n’y a pas beaucoup de place là-bas, laissez-moi vous dire. Ces gars vont avoir des ennuis. Il va y avoir du carnage, des sentiments blessés, ça va se produire dès le départ, juste là dans le Colisée.

Earnhardt était d’accord avec ce sentiment, et il a noté qu’il était un peu inquiet à l’idée que NASCAR frappe une si petite piste. Mais après son test, il se sent bien quant au type de course que The Clash produira au Coliseum.

Plus d’informations sur Earnhardt, via NASCAR.com :

«Ça va être fou, et ça va marcher. J’étais un peu inquiet de la taille de la piste, et nous n’avons jamais vu notre produit, récemment en tout cas, sur une piste aussi petite. Donc, après avoir conduit la voiture ici et parcouru cette piste de course, il y aura beaucoup de place. Tous ces soucis que j’avais [were] pour aucune bonne raison, donc je suis excité à ce sujet. «Ça va être physique, et je pense que c’est ce à quoi tout le monde s’attend. Donc, les pilotes le savent, et nous allons donner à la côte ouest un avant-goût de bonnes courses sur courte piste et du style NASCAR. Cette voiture Next Gen, elle fait tout très bien sur une piste comme celle-ci. Je ne savais pas si cela fonctionnerait, si cela correspondrait bien à cette taille de piste de course, mais ce sera un très bon spectacle.

Selon NASCAR, le pilote à la retraite et copropriétaire de Stewart-Haas Racing, Tony Stewart, a également participé aux tests mardi à Bowman Gray. Stewart a déclaré qu’il n’avait pas été au volant d’un stock car depuis cinq ans, ce fut donc une expérience amusante pour lui. Il ajouta:

«C’était amusant aujourd’hui d’avoir la chance de venir ici, d’être invité par NASCAR à venir faire le test de pneus pour la course Coliseum. C’est une piste sur laquelle je ne suis allé qu’une seule fois et j’ai pu regarder les courses. C’était donc plutôt cool d’être sur la bonne voie ici. C’était amusant et avoir la chance de conduire la voiture Next Gen était cool aussi.

Alors que The Clash est prévu pour le 6 février et que le Daytona 500 2022 est le 20 février, il reste encore deux courses dans la saison 2021. Le premier est dimanche au Martinsville Speedway, et quand ce sera terminé, les derniers pilotes du championnat 4 de la Cup Series seront déterminés et concourront pour un titre au Phoenix Raceway le 7 novembre.

