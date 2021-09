Dale Earnhardt Jr. espère que sa 1 course en 2022 sera à Martinsville

La saison dernière en NASCAR, Dale Earnhardt Jr. a déclaré qu’il n’était pas sûr de continuer à participer à une course de deuxième niveau de la série Xfinity au calendrier. Et c’était après sa seule course 2020 au Homestead-Miami Speedway.

Eh bien, Earnhardt est de retour pour une autre course unique cette saison, et il semble qu’il envisage de continuer à courir une fois par an. Sa seule course de 2021 est le Go Bowling 250 de samedi au Richmond Raceway, et il ira directement de la piste au stand de diffusion de NBC pour la première course de la Cup Series samedi soir.

Dale Jr. a récemment expliqué pourquoi il court à Richmond et quels facteurs sont pris en compte lorsqu’il décide sur quelle piste il participera à sa seule course chaque année.

Dale Earnhardt Jr. explique pourquoi il court à Richmond et sur quelles pistes il pourrait courir dans la série Xfinity alors qu’il continue d’essayer de faire une course par an : pic.twitter.com/bV64YXUV6M – Bob Pockrass (@bobpockrass) 11 septembre 2021

Via Bob Pockrass de FOX Sports, Earnhardt a expliqué :

« J’adore les courses sur courte piste, donc en travaillant avec Hellmann’s, ils veulent vraiment se concentrer sur les marchés du sud-est. Nous allons donc examiner les pistes de course dans le sud des États-Unis. Le Texas est sur la table – aussi loin à l’ouest que le Texas. Nous savons que Homestead est un peu loin au sud, mais je les ai convaincus de me laisser faire cette course l’année dernière. C’est probablement un peu trop loin pour ce que leur démographie ou ce qu’ils visent. Il y a donc une certaine influence là-bas pour le partenariat avec Hellmann’s sur où nous pouvons courir et où ils préfèrent que je cours.

Sans surprise, une grande partie des compétitions de Dale Jr. se résume à son partenariat avec Hellmann’s, qui a été le principal sponsor des trois courses Xfinity auxquelles il a participé depuis qu’il s’est retiré de la course à temps plein à la fin de la saison de la Coupe 2017. Cependant, pour la course de Richmond de samedi, Unilever est le principal sponsor avec un schéma de peinture hommage au 11 septembre.

C’est le jour d’aujourd’hui. @Unileverusa United for America de @DaleJr Chevrolet se dirige vers la technologie à @RichmondRaceway. pic.twitter.com/M4Z3N0Kx5H – JR Motorsports (@JRMotorsports) 11 septembre 2021

Earnhardt a continué et a insisté sur le fait que sa course unique ne faisait pas partie des éliminatoires de la série Xfinity, qui débutent cette année le 25 septembre au Las Vegas Motor Speedway. En plus de Homestead en 2020, il a également couru au Darlington Raceway en 2019 et à Richmond en 2018.

Dale Jr. a déclaré qu’il espérait courir au Martinsville Speedway en 2022, mais il a expliqué pourquoi cela pourrait ne pas fonctionner. Il a dit:

« Je ne veux pas participer aux séries éliminatoires. Je ne veux pas gêner ou influencer de quelque façon que ce soit la course au championnat de qui que ce soit. Maintenant, je sais que nous sommes proches des séries éliminatoires, et il est possible que quelque chose se produise dans lequel je pourrais être impliqué qui pourrait affecter la course au championnat de quelqu’un ou alors qu’il se dirige vers les séries éliminatoires. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas faire partie de tout cela, mais je ne veux certainement pas courir pendant les courses de championnat. « Et pour en revenir à Hellmann’s, ils n’aiment pas s’activer en début de saison. Faire Homestead, encore une fois, au début de l’année dernière a été très difficile pour eux de pouvoir atteindre les objectifs qu’ils veulent accomplir en dehors de la voiture de course en activant le partenariat et le parrainage. Donc, cela nous met vraiment dans une très petite fenêtre de quelques mois dans la saison. Et puis, quand vous pensez à la région dans laquelle ils veulent être, cela réduit littéralement les pistes à un, deux ou trois choix. « J’aurais donc probablement préféré aller à Martinsville au début de l’année, mais il était tout simplement trop tôt pour qu’ils puissent accomplir ce qu’ils veulent accomplir du côté marketing de l’accord. Donc je ne connais pas vraiment les détails à ce sujet. «Mais je vais viser à nouveau Martinsville l’année prochaine et j’espère que cela fonctionnera pour eux. Mais sinon, nous reviendrons à regarder toutes les pistes sur la carte et à voir lesquelles ont du sens. C’est pourquoi nous avons de nouveau atterri à Richmond pour cette année.

Dans les trois courses Xfinity d’Earnhardt depuis sa retraite de la course à temps plein, il n’a jamais terminé en dehors du top-5 des pilotes. Il a terminé quatrième à Richmond en 2018, et il a terminé cinquième à Darlington et Homestead en 2019 et 2020, respectivement.

Pour le Go Bowling 250 de samedi à Richmond, Earnhardt aura du pain sur la planche, commençant 30e sur 40 voitures.

Prédire le vainqueur de chaque course éliminatoire de la NASCAR Cup Series 2021, y compris le champion

NASCAR à Richmond : la gamme de départ pour Federated Auto Parts 400 salue les premiers intervenants

voir 37 images