Dale Earnhardt Jr. rend hommage à sa grand-mère bien-aimée Martha après sa mort

La famille Earnhardt pleure la perte de Martha Earnhardt, décédée à l’âge de 91 ans le jour de Noël. Elle est la mère de la regrettée légende de NASCAR Dale Earnhardt et la grand-mère de la star de NASCAR Dale Earnhardt Jr, qui a annoncé la nouvelle avec sa sœur Kelly Earnhardt Miller. Dale Earnhardt Jr. est ensuite allé rendre hommage à sa grand-mère.

« Je suis reconnaissant d’avoir pu lui dire que je l’aimais avant qu’elle ne parte », a écrit Earnhardt dans la publication Instagram. « Quelle vie elle a vécue. Quelles choses incroyables elle a vues et vécues au cours de ses 91 ans. J’espère que nous avons tous la chance de vivre une vie si bien remplie et de la quitter si paisiblement. Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau… »

Martha Earnhardt a été mariée à Ralph Earnhardt de 1947 jusqu’à sa mort en 1973 à l’âge de 45 ans. Ils ont eu cinq enfants – les filles Kaye et Cathy et les fils Dale, Randy et Danny. Ralph Earnhardt a été nommé l’un des 50 plus grands pilotes de NASCAR en 1998 et est membre de l’International Motorsports Hall of Fame. Son fils Dale, décédé en 2001, est membre du NASCAR Hall of Fame.

« Au nom de la France Family et de l’ensemble de NASCAR, nous adressons nos condoléances à la famille et aux amis de Martha Earnhardt », ont déclaré Jim France et Lesa France Kennedy dans un communiqué officiel de NASCAR. « Martha n’était pas seulement la matriarche d’une famille NASCAR légendaire, mais une figure bien-aimée et respectée au sein de notre industrie et de tous les fans. Sa grâce, sa compassion et son attitude accueillante nous manqueront beaucoup. Pour ses petits-enfants, elle était » Mamaw « . Pour des millions de fans de NASCAR, elle était un trésor. »

Martha a travaillé comme serveuse et commis dans un magasin pour enfants. Dans une interview avec le Charlotte Observer, Martha a expliqué qu’elle avait participé à une course et qu’elle n’avait pas bien fait. « C’était mon seul et unique », a-t-elle déclaré. « … Ça n’a pas fonctionné. Je n’étais tout simplement pas censé être un pilote de voiture de course. »

Dans une interview avec l’Associated Press en 1998, Martha a admis qu’elle avait des doutes sur son petit-fils (Dale Earnhardt Jr.) en compétition en NASCAR. « Je ne pensais pas qu’il était prêt », a-t-elle déclaré. « Mais mon garçon, il m’a prouvé le contraire. Il est vraiment quelque chose de spécial. » Dans ses dernières années, Martha Earnhardt a fréquemment rencontré des visiteurs à Kannapolis, en Caroline du Nord, où se trouve une statue de son fils (Dale Earnhardt).