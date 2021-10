Dale Earnhardt Jr. révèle que la seule course 2022 sera Martinsville

Les fans qui ont adoré voir Dale Earnhardt Jr. au volant du Richmond Raceway en septembre pour sa course NASCAR unique en 2021 n’auront pas à attendre une année complète pour le voir concourir à nouveau.

Bien qu’Earnhardt, 47 ans, ait pris sa retraite des courses NASCAR à temps plein à la fin de la saison des Cup Series 2017, il revient sur la piste pour une course de deuxième niveau Xfinity Series chaque saison avec son équipe, JR Motorsports.

Et mardi dans le dernier épisode de son podcast, The Dale Jr. Download, Earnhardt a annoncé qu’il participerait à la course Xfinity à Martinsville Speedway en avril, et qu’il serait de retour au volant de la Chevrolet n°88 pour son seul évènement annuel.

J’ai hâte de faire à nouveau quelques tours au trombone. Oh comme tu m’as manqué @MartinsvilleSwy❕ https://t.co/2RGePpkc3h – Dale Earnhardt Jr. (@DaleJr) 27 octobre 2021

« J’aime les morceaux courts. En fin de compte, les courses sur courte piste sont ce que j’aime faire », a déclaré Earnhardt dans un communiqué. « Les courses à Martinsville sont toujours géniales, alors je suis vraiment enthousiasmé par cette opportunité. Unilever a été un excellent partenaire et je les remercie de m’avoir permis d’aller courir à Martinsville. Je vais entrer dans le vif du sujet et m’amuser.

Les fans pourront également voter pour le schéma de peinture d’Earnhardt dans la course. Il y a trois options pour le look avec Hellmann’s comme sponsor principal, et selon JR Motorsports, le vote se déroulera jusqu’au 17 novembre.

Au cas où vous auriez manqué la nouvelle plus tôt… @DaleJr court à @MartinsvilleSwy la saison prochaine et VOUS pouvez aider à choisir le schéma de peinture @Hellmanns n°88 ! Votez maintenant : https://t.co/Rk6sz3Wgmz pic.twitter.com/qqBRRbWPeX – JR Motorsports (@JRMotorsports) 27 octobre 2021

Dale Earnhardt Jr. et Clint Bowyer examinent la voiture Next Gen de NASCAR après le test : elle « fait tout mieux »

Depuis qu’il s’est retiré de la course à temps plein, ce sera la cinquième course Xfinity de Dale Jr.. Il a terminé quatrième à Richmond en 2018, cinquième au Darlington Raceway en 2019 et au Homestead-Miami Speedway en 2020 et 14e à Richmond en septembre.

Avant sa course à Richmond cette année, Earnhardt a expliqué qu’il visait Martinsville pour sa seule course en 2022, mais entre les exigences des sponsors et le désir d’éviter de participer à une course éliminatoire, il n’était pas sûr que cela se produise.

Mais clairement, les choses se sont bien passées pour que le pilote le plus populaire à 15 reprises revienne sur l’une de ses pistes préférées.

Cotes du championnat NASCAR pour les 8 pilotes des séries éliminatoires restants avant le troisième tour

9 photos sympas du dernier test du modèle Next Gen de NASCAR au Roval de Charlotte

voir 9 images