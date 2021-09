Dale Moss de The Bachelorette donne aux fans une mise à jour sur Clare Crawley après le retrait d’un implant mammaire

in

Clare Crawley a brisé le moule en quittant la saison 16 de The Bachelorette, fiancée à Dale Moss après seulement deux semaines de tournage. Depuis son passage dans l’émission, Crawley a continué à défendre les soins personnels et a été ouverte sur les réseaux sociaux au sujet des problèmes de santé auxquels elle est confrontée, notamment une intervention chirurgicale récente pour retirer ses implants mammaires. Moss a été à ses côtés pour ses combats, malgré leur séparation temporaire, et il a parlé de l’état de Crawley, ainsi que des leçons qu’il a apprises en la regardant.