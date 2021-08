Dale stupéfie un militant réfugié sur une revendication de traversée “désespérée” “Mais ils peuvent rester en France ?” | Politique | Nouvelles

Le PDG de Refugee Action, Tim Naor Hilton, a donné son évaluation de la crise des réfugiés en Afghanistan et a déclaré que de nombreuses personnes étaient « désespérées » et cherchaient des moyens de mener une vie sûre et épanouissante. Il a appelé le Royaume-Uni à « intensifier » et à accepter davantage de réfugiés alors que lui et Iain Dale de LBC débattaient des traversées de migrants de la Manche après qu’il y eut à nouveau des traversées record samedi. Mais M. Dale a contesté la demande de M. Hilton, suggérant que si les réfugiés étaient si désespérés pour la sécurité, pourquoi alors ne restent-ils pas en France et choisissent-ils de traverser la Manche.

S’exprimant sur LBC, M. Hilton a examiné la situation en Afghanistan et a défendu ceux qui effectuaient la traversée dangereuse vers le Royaume-Uni à la recherche d’une vie meilleure.

Il a déclaré à la radio : « La situation que nous voyons en Afghanistan, nous voyons en temps réel comment les gens deviennent des réfugiés.

« Le chaos, la terreur, la peur et cette situation se déroulent dans le monde entier, cela ne se joue peut-être pas dans les médias du monde, mais les personnes qui arrivent dans ce pays fuient des situations très similaires.

“Et ils fuient leurs situations sans aucun itinéraire possible vers la sécurité et donc les gens qui font ces voyages dans les bateaux n’ont pas d’autre choix…”

M. Dale a rapidement interrompu et a déclaré que les réfugiés pouvaient rester en France plutôt que de naviguer vers le Royaume-Uni.

Il a ajouté: “Il ne sert à rien de dire” oui mais “, c’est une option claire, il y a de nombreux pays qu’ils auront traversés avant d’arriver à Calais et pourtant ils choisissent de faire ces voyages dangereux.

“Je peux comprendre certaines des raisons pour cela, beaucoup de gens veulent venir dans ce pays et d’une certaine manière, c’est un hommage à ce pays.

“Mais vous ne pouvez pas vous asseoir là et dire qu’ils n’ont pas d’autres options parce qu’ils en ont.”

Samedi, un nombre record de 828 migrants a traversé la Manche, les autorités françaises arrêtant 193 personnes supplémentaires lors de 10 incidents différents.

Le gouvernement britannique a dépensé des millions pour renforcer la sécurité sur les plages du nord de la France afin d’arrêter les passages de migrants, mais les critiques ont critiqué la France pour ne pas en faire assez.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a également annoncé que le Royaume-Uni réinstallerait 20 000 Afghans au cours des prochaines années malgré les appels des travaillistes pour augmenter le montant.

Les militants des réfugiés, comme M. Hilton, pensent que la situation actuelle en Afghanistan provoquera une autre crise des réfugiés en Europe, l’UE tentant de réinstaller les réfugiés plus près d’Afgahniatsn avant qu’ils n’arrivent à la frontière extérieure.