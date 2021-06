Daley Blind claque les experts disant que Christian Eriksen ne jouera plus

Le milieu de terrain danois est sorti de l’hôpital la semaine dernière (Photos: . / Instagram)

La star néerlandaise Daley Blind a dénoncé des experts spéculant sur l’avenir de Christian Eriksen dans le football et pense que son ancien coéquipier peut continuer à jouer malgré un arrêt cardiaque.

L’international danois s’est effondré lors de la défaite de son équipe à l’Euro 2020 contre la Finlande et a dû être réanimé, bien qu’il soit sorti de l’hôpital vendredi – six jours plus tard – après avoir été équipé d’un DAI (défibrillateur cardioverteur implantable).

Blind a également un DAI après s’être effondré deux fois en 2019 et a pu continuer à jouer, et il pense que l’ancien coéquipier de l’Ajax Eriksen a encore une chance de poursuivre sa carrière.



Eriksen se remet maintenant à la maison avec sa famille (Photo: .)

“Les images de Copenhague – avec Christian allongé sur l’herbe – ont eu un si grand impact sur moi”, a déclaré Blind.

«Ces images étaient si reconnaissables pour moi. C’était à nouveau si réel, c’est pourquoi c’était si émouvant pour moi.

“J’ai dû surmonter un gros obstacle mental avant de pouvoir jouer le lendemain pour les Pays-Bas lors de notre premier match de groupe.

«Toutes les émotions sont sorties. Je suis fier de moi d’avoir réussi à jouer si longtemps dans ce match. Je l’ai fait, mais c’était dur.

Plus: Tottenham Hotspur FC



“Quand cela m’est arrivé, le monde entier me disait que j’en avais fini en tant que joueur, que je ne pourrais plus jouer.

« Regardez où j’en suis aujourd’hui. C’est pourquoi je dis à tout le monde : « Laissez Christian tranquille ! »

Blind a poursuivi: «Je me sentais prêt et je me sentais à l’aise de revenir une fois que j’ai reçu le feu vert des médecins de l’hôpital et du personnel médical d’Ajax.



Blind et Eriksen ont joué ensemble pendant plusieurs années à l’Ajax (Photo: .)

« Il n’y avait aucune raison pour que je ne puisse pas rejouer au plus haut niveau. La chose la plus importante est que vous devez vous sentir libre dans votre tête.

‘Je n’avais pas peur. J’étais juste incroyablement heureux d’avoir pu à nouveau faire partie de l’équipe et d’être de retour dans l’équipe.

“Une fois que les médecins vous disent que vous êtes prêt à jouer à nouveau, vous ne ressentez que la tension et l’excitation de jouer, pas la tension de la peur.”

PLUS : Christian Eriksen rend visite à ses coéquipiers danois après sa sortie de l’hôpital

PLUS : Le message WhatsApp que Christian Eriksen a envoyé à l’équipe du Danemark après la défaite de l’Euro 2020 contre la Belgique

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();