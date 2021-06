Daley Blind répond aux affirmations sur l’avenir de Christian Eriksen

21/06/2021 à 19:06 CEST

Christian Eriksen continue de progresser dans sa convalescence. Le milieu de terrain danois, qui a subi un arrêt cardiaque lors de la première journée de la Coupe d’Europe, s’est fait implanter un DAI (défibrillateur cardioverteur implantable), c’est pourquoi on pense qu’il ne pourra plus rejouer au football.

Daley aveugle, international avec les Pays-Bas, il a également eu des problèmes cardiaques en 2019. Cependant, cela ne l’a pas empêché de continuer à jouer au football, et il dispute actuellement l’Eurocup. Compte tenu de l’insistance sur l’avenir d’Eriksen, Blind a donné son avis sur la question. “En 2019 tout le monde m’a dit que j’en avais fini, que je ne pouvais plus rejouer au foot. Regardez où je suis maintenant. C’est pourquoi je vous demande à tous de laisser Eriksen tranquille.”

En 2019, Blind a été diagnostiqué avec une inflammation du muscle cardiaque après avoir souffert de vertiges lors d’un match de Ligue des Champions contre Valence. Beaucoup prédisaient la fin de sa carrière, mais finalement l’international néerlandais est revenu sur le terrain. “Je me sentais prêt et je me sentais à l’aise de revenir quand les médecins de l’Ajax m’ont donné le feu vert. Il n’y avait aucune raison pour qu’il ne puisse pas jouer au plus haut niveau, l’important c’est qu’il faut se sentir libre dans sa tête.

En raison de son expérience proche des problèmes cardiaques, Blind a subi l’évanouissement d’Eriksen dans sa chair. “ETCes images étaient si reconnaissables pour moi... Encore une fois, tout était très réel, c’est pourquoi c’était si émouvant pour moi. J’ai dû surmonter un obstacle mental majeur avant de pouvoir jouer pour les Pays-Bas le lendemain“.