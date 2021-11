Dalglish passe à la défense des Rangers, admettant que la sortie de Gerrard n’est pas un bon coup d’oeil

Kenny Dalglish a insisté sur le fait qu’il pouvait comprendre les frustrations des fans des Rangers face à certains aspects particulièrement discutables du départ de Steven Gerrard pour Aston Villa.

Gerrard n’a pas pu résister à la tentation de tenter sa chance en tant qu’entraîneur de Premier League en signant pour Villa. Une telle opportunité ne semblait pas envisageable il y a seulement deux semaines, jusqu’au limogeage de Dean Smith.

En effet, le grand milieu de terrain de Liverpool Gerrard s’est précipité pour occuper son premier emploi dans l’élite anglaise.

Le joueur de 41 ans quitte les Rangers après l’avoir guidé vers un titre historique de Premiership écossaise la saison dernière.

Ce trimestre, le club d’Ibrox est à nouveau en tête du championnat après 13 matchs, quatre points d’avance sur le Celtic. En Ligue Europa, ils peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale malgré n’avoir remporté que quatre points en quatre matchs.

Selon Dalglish, de tels facteurs – ainsi que son récent rejet de ses liens avec Newcastle – rendent les motivations de Gerrard discutables.

« Depuis que Steven Gerrard a quitté les Rangers pour Aston Villa, je ne pense pas que la colère des fans des Rangers se soit calmée », a écrit la légende de Liverpool dans sa chronique du Sunday Post.

«Ils ont parfaitement le droit d’être déçus et blessés. Ils se sentent abandonnés et trahis, et la gamme d’émotions dont nous avons été témoins sur les réseaux sociaux est tout à fait compréhensible.

«Beaucoup d’entre eux se sentent encore très crus, et je peux voir pourquoi ils se sentent déprimés. L’une des raisons est le moment du départ de Steven.

« Il est parti à la mi-saison, avec une demi-finale de Coupe de la Ligue avec Hibs et un énorme match nul en Ligue Europa contre le Sparta Prague à l’horizon.

Héros ou méchant ? Quelles sont les chances de Steven Gerrard de réussir à Aston Villa

« Et après la victoire récente de la Ligue Europa contre Brondby, lorsqu’il a été pressé en direct à la télévision de spéculations autour de son déménagement à Newcastle United, il a déclaré qu’il était heureux au club. »

Néanmoins, Dalglish a continué à défendre le joueur dont il était autrefois en charge à Liverpool.

Dalglish défend Gerrard et Villa déménage

« Le football consiste à passer d’ici à là-bas. Cela s’est toujours produit et cela continuera de se produire », a-t-il ajouté.

« Vous devez également essayer de le voir du point de vue de Steven, et pourquoi il a pris la décision de quitter Ibrox.

« Ses raisons de partir, j’imagine, sont dues à l’attrait de la Premier League anglaise. C’est là que tout manager veut être.

« Il ne s’agit pas de vouloir quitter les Rangers. Il s’agit de l’environnement dans lequel évolue le club et du niveau de la SPFL Premiership.

« L’élite en Écosse ne se rapproche tout simplement pas de l’élite en Angleterre. C’est juste un fait. C’est en grande partie la raison pour laquelle Brendan Rodgers a quitté le Celtic pour Leicester City en 2019. »

Dalglish a même émis l’hypothèse que si les Rangers et le Celtic avaient joué en Premier League, aucun des deux entraîneurs n’aurait quitté ses postes précédents.

Selon l’ancien homme des Rangers Ally McCoist, cependant, Gerrard déménager est un pari pour les deux parties.