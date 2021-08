DALI Katch G2 : la deuxième génération de l’emblématique enceinte portable danoise

Il lance des améliorations internes et quelques changements cosmétiques qui optimisent son expérience acoustique déjà primée.



Le fabricant danois d’enceintes DALI Speakers lance Katch G2, la deuxième génération de son enceinte portable. Il présente des améliorations internes et quelques changements cosmétiques par rapport à son prédécesseur, bien qu’il conserve le même prix : 399 euros. Il est disponible en Espagne via son distributeur officiel, Sound & Pixel Planet.

Culte

L’enceinte Katch originale est un appareil culte, avec un son primé à l’échelle internationale, et DALI a conservé ses points clés inchangés. Cependant, grâce à son travail de R&D, il a pu améliorer certaines facettes de cette enceinte.

Dans la section connectivité, il l’a équipé du Bluetooth 5.0 aptX HD. En conséquence, vous pouvez lire la qualité CD sans fil en utilisant des smartphones ou des tablettes comme source. De plus, il permet de coupler sans fil deux enceintes Katch G2 pour créer un système stéréo sans fil grâce au TWS.

Plus puissant

Le Katch DALI de deuxième génération conserve son amplification de classe D mais augmente la puissance. Des 18 watts RMS du modèle d’origine, on passe à 2 x 25 watts du Katch G2. De plus, la batterie augmente également sa capacité à 33 000 mAh, ce qui se traduit par une autonomie allant jusqu’à 30 heures de lecture continue.

Trois finitions

La deuxième génération est disponible en trois nouvelles finitions. Le plus frappant est le Chilly Blue, où à la fois le châssis et la poignée de transport et les grilles sont teints d’un bleu élégant avec une nuance de gris. Cette proposition préserve la discrétion et l’élégance tout en apportant une touche de personnalité. Si un haut-parleur discret est préféré pour, par exemple, une utilisation au bureau, la finition Iron Black est un choix sûr. De son côté, la finition Caramel White mélange le blanc du châssis et de la calandre avec la touche de couleur caramel de la poignée.

Composants (modifier)

Le Katch G2 comprend deux tweeters à dôme souple en textile de 21 mm, deux woofers à cône en aluminium de 3,5″ et deux radiateurs de basses passifs à cône en acier. En tant qu’enceinte portable, la connectivité est un point clé et la Katch G2 n’a pas fermé les portes. Il dispose du Bluetooth 5.0 aptX HD avec couplage NFC et de la possibilité de couplage TWS avec un autre Katch G2. Comprend une entrée auxiliaire mini-jack, vous permettant de vous connecter à pratiquement n’importe quel appareil filaire. De plus, son port de charge USB est compatible avec Chromecast Audio, ce qui lui permet de s’intégrer même dans l’équipement multiroom utilisant le réseau domestique.

Les contrôles

Pour contrôler la lecture, il dispose de boutons en haut qui permettent de l’allumer, de sélectionner le volume et de choisir le profil audio approprié. De plus, les quatre voyants LED autour du bouton d’alimentation indiqueront le niveau de la batterie, le profil audio actif (clair ou chaud) ou le niveau de volume, selon le cas.

399 euros

www.sound-pixel.com www.dali-speakers.com