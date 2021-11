D’Allan Saint-Maximin à Michail Antonio, Zlatan Ibrahimovic et Cesc Fabregas

L’utilisation des médias sociaux par les footballeurs a fait l’objet d’un examen minutieux au cours des dernières semaines et des derniers mois.

Le problème mis en évidence est que de nombreux acteurs ne semblent pas contrôler les comptes eux-mêmes, mais que les entreprises de relations publiques font plutôt le travail et publient des messages génériques, en particulier après les défaites.

Alors que les comptes de certains footballeurs sont pleins de bêtises gérées par les relations publiques, il y en a d’autres qui sont très divertissants

L’équipe des médias sociaux de Fernandes a fait un cauchemar sur Twitter en publiant ceci

.

Les publications de Fernandes sur les réseaux sociaux ont particulièrement été sous le feu des projecteurs

Il y a eu d’énormes erreurs au cours des sept derniers jours avec les comptes d’Antonio Conte et de Bruno Fernandes publiant des choses qui n’ont rien à voir avec leurs clubs respectifs.

Gary Neville a été particulièrement critique à l’égard des comptes de médias sociaux des joueurs et a critiqué la façon dont Manchester United incite ses stars à agir.

Le huit fois vainqueur de la Premier League réagissait à un clip d’interview partagé par le PDG des médias de United, Phil Lynch, expliquant comment le club envoyait aux joueurs des graphiques sur le sentiment des fans deux fois par jour.

Il a répondu : « Créer des robots sur et en dehors du terrain ! Éloignez-les du f@@k. C’est un club de foot. Il donne l’impression qu’il essaie de gagner une élection générale avec des fans contrôlants ! »

L’animateur de talkSPORT, Jamie O’Hara, a appelé davantage de joueurs à s’occuper de leurs propres comptes de médias sociaux.

Il a déclaré: «À moins que vous ne soyez Ronaldo et que vous ayez 120 millions de followers, occupez-vous simplement de votre propre Instagram ou Twitter. Tu es un adulte adulte.

La légende de Chelsea, John Terry, s’est rendu sur Twitter comme un canard à l’eau, mais de nombreux footballeurs actuels semblent écrire leurs propres messages sur les réseaux sociaux…

10.) Andy Robertson

Depuis qu’il a rejoint Hull en 2017, l’international écossais est devenu vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions.

Le joueur de 27 ans semble être l’homme drôle de Liverpool dans le vestiaire et sa biographie sur Twitter se lit comme suit: « Je joue au football, j’évite le soleil et je mets des croix. »

talkSPORT pense qu’il joue ce dernier rôle, cependant, compte tenu de la valeur de ces passes décisives!

9.) Zlatan Ibrahimovic

Zlatan est certainement un franc-tireur et cette arrogance sans honte transparaît certainement sur les réseaux sociaux.

L’attaquant joue toujours au plus haut niveau à 40 ans et a joué pour l’AC Milan.

Il n’a pas peur de faire savoir aux gens à quel point il est bon et cela crée un excellent contenu.

8.) Riz Declan

Le milieu de terrain de West Ham a été sensationnel cette saison sur le terrain et a été la force motrice du succès du club.

Alors que nombre de ses coéquipiers de l’Euro 2020 ont eu la gueule de bois, Rice n’a cessé de se renforcer.

Ses comptes sur les réseaux sociaux sont également très amusants et il fait du bon travail en interagissant avec les fans.

7.) Aymeric Laporte

L’arrière central a joué un rôle essentiel dans le récent succès de Pep Guardiola à Man City, aidant le club à remporter trois titres de Premier League.

Il a joué 122 fois pour City et un grand favori des fans – et tout à fait le joker sur les réseaux sociaux.

Laporte a changé son nom sur les réseaux sociaux en « Eric » parce qu’un fan pensait que c’était son nom.

6.) James Milner

Pendant longtemps, le compte parodique « Boring James Milner » a été l’un des meilleurs à suivre sur Twitter.

Ensuite, l’homme de Liverpool a rejoint la plate-forme lui-même et a surpassé la parodie.

Ses messages d’autodérision et son sens de l’humour sec en font un brillant suivi.

5.) Martre De Roon

Le milieu de terrain de l’Atalanta et international néerlandais gère clairement son propre compte sur les réseaux sociaux.

Le joueur de 30 ans ne se prend pas trop au sérieux et est l’un des footballeurs les plus drôles.

4.) Cesc Fabregas

Le héros d’Arsenal, Chelsea et Barcelone est très ouvert et honnête dans ses publications sur les réseaux sociaux et aime se connecter avec les fans.

Il anime régulièrement des sessions de questions-réponses, qui peuvent apporter des réponses brillantes.

Je déteste le dire mais quel rendez-vous des Spurs. – Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 2 novembre 2021

3.) Michy Batshuayi

L’attaquant est en quelque sorte un compagnon depuis qu’il a rejoint Chelsea, prêtant à quatre clubs différents.

Mais il a continué à offrir de nombreux divertissements au fil des ans sur ses comptes de médias sociaux.

Qu’il s’agisse de se moquer de ses propres notes FIFA, de souligner le visage hilarant de Phil Jones ou de se moquer du moment où il a frappé le ballon dans son propre visage, cela vaut la peine de suivre.

2.) Michel Antonio

L’attaquant de West Ham n’a cessé de se renforcer au cours des deux dernières saisons et est le talisman du club.

Il a marqué beaucoup de buts et c’est aussi un cauchemar à affronter.

Antonio ne prend pas les choses trop au sérieux et est connu pour avoir de brillantes interviews d’après-match.

Ses comptes sur les réseaux sociaux sont également d’une grande valeur.

1.) Allan Saint Maximin

Saint-Maximin s’est rapidement imposé comme le favori des fans de Newcastle grâce à son flair et ses compétences sur le terrain.

Alors que le club a peut-être connu des difficultés ces derniers temps, l’attaquant a été une lueur d’espoir.

Il y a beaucoup à aimer chez le Français et ses publications sur les réseaux sociaux rendent difficile de le haïr (à moins que vous ne soyez un fan de Sunderland).