Dallara prolonge son accord pour la fourniture de châssis IndyCar · .

IndyCar a prolongé son contrat d’utilisation du châssis Dallara dans le cadre d’un nouvel accord « pluriannuel ».

Le constructeur italien est le fournisseur exclusif des châssis du championnat monomarque depuis 2008. Il fournit également les monocoques de la première catégorie junior de la série, les Indy Lights.

« Dallara est un partenaire formidable et joue un rôle déterminant dans tout ce que nous faisons sur la piste, a déclaré le président d’IndyCar, Jay Frye. « Une partie importante du succès et de la croissance de la série NTT IndyCar peut être directement attribuée à la collaboration de Dallara avec l’ensemble de notre paddock. »

Cette année était la 25e saison de Dallara en tant que fournisseur de châssis IndyCar. Son design DW12 est utilisé depuis 2012, date à laquelle un nouveau kit aérodynamique a été introduit en 2018. Un nouveau dispositif de sécurité, l’Aeroscreen, a été ajouté à la voiture deux ans plus tard.

La série prévoit de remplacer le châssis DW12 mais ne le fera qu’après l’arrivée de ses nouveaux moteurs hybrides en 2023.

« Ce partenariat continuera d’être conforme aux valeurs fondamentales de Dallara et à ce pour quoi nous voulons voir notre technologie et notre innovation développées – en mettant l’accent sur la sécurité et la durabilité pour l’avenir », a déclaré Andrea Pontremoli, PDG du groupe Dallara. « C’est un grand moment pour l’IndyCar et Dallara est fier de continuer en tant que fabricant de châssis. »

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux :

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau :