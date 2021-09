Dallas a-t-il une chance la semaine 1 avec des blessures?

in

Les Cowboys de Dallas manqueront le gardien partant Zach Martin pour leur match de la semaine 1 contre les champions en titre Tampa Bay Buccaneers, et dans ce premier épisode de ON SITE, USA TODAY Sports reporter Jori Epstein évalue les chances des Cowboys avec cette blessure (et quelques clés autres.)

Les Cowboys partent actuellement à +320 dans le match de football du jeudi soir, avec un écart de +8,5, via Tipico Sportsbook.

