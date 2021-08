Dallas affronte la saison après un nouveau fiasco sur le marché

in

La performance de Les francs-tireurs de Dallas Dans le marché des transferts et Free Agency 2021 de la NBA, on ne peut pas considérer que ça part du très haut. Malgré l’atteinte de l’objectif principal de renouvellement Luka doncic (Avec un contrat pluriannuel historique de plus de 200 millions de dollars en cinq ans, le cinquième joueur en option), la franchise n’a pas beaucoup renforcé son roster pour la nouvelle saison.

Et est-ce que le saison 2021/22 Ce qui s’en vient s’annonce encore très compliqué dans la lutte pour remporter le ring pour ces franchises qui ne sont pas les Los Angeles Lakers ou les Brooklyn Nets. Construire si facilement des « super équipes » est loin pour ceux qui ont de petits marchés au sein de la NBA.

Cependant, les rumeurs NBA qui ont entouré les Mavs au cours des semaines précédentes et le développement de Free Agency ont invité l’illusion des fans de la franchise texane. Sans aller plus loin, il avait mis des noms comme Kawhi Leonard, DeMar DeRozan, Kyle Lowry et Spencer Dinwiddie sur le radar. Mais aucun d’entre eux n’a été convaincu.

Ce que les Mavs ont réussi à signer, ce sont deux bons tireurs de périmètre comme Reggie Bullock et Sterling Brown. Mais le goût en bouche est très pauvre après tout ce qui a été promis.

Avec le matelas du ‘méga-contrat’ à Doncic

Pourtant, les Dallas Mavericks n’ont pas à mettre la main sur la tête. La franchise a Doncic assuré pour les quatre prochaines années. La tâche est d’obtenir cela. Alors que le Slovène continue de faire grandir sa figure dans la ligue au fil des saisons, l’équipe idéale est construite pour concourir pour le ring afin de convaincre Luka lui-même de renouveler ou d’exercer son “option de joueur” au cours de la cinquième année de son contrat.