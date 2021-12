Dallas arrête Doncic et la stratégie marche très bien

Il n’est pas facile de remplacer Luka Doncic dans n’importe quelle situation avec un ballon entre les deux. Les Dallas Mavericks les connaissent bien. Au cours des années où il a été là, il a été difficile de lui donner du repos, ou de savoir quand le faire, et dans la saison en cours, cette tendance s’accentue au maximum.. Jusqu’à aujourd’hui, ce n’étaient que des défaites, quatre au total, lorsque le Slovène a dû regarder ses coéquipiers jouer alors qu’il était habillé pour la rue. La maladie qui inquiète désormais dans la franchise survient à la cheville gauche et il a été décidé qu’après avoir joué contre les Grizzlies et les Pacers, il était temps de s’arrêter au rendez-vous avec les Thunder. C’était une série de trois matchs à l’extérieur et ce dernier était le plus abordable. Ils ont joué et ils ont gagné. Sur la piste et en dehors avec cette décision.

L’inconvénient pour les non-conformistes est qu’il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une avancée ou d’une oasis dans le désert. Les Thunder n’ont gagné que huit matchs et ils sont les avant-derniers en occident, c’est bien qu’à Dallas il ne se fasse pas beaucoup d’illusions avec une victoire de cette entité. Les hommes de Jason Kidd ont fait le caoutchouc depuis treize matchs, ne leur remportant que quatre victoires et aucune d’affilée. Ils font des sauts. La bonne nouvelle, c’est que, sans être une brillante soirée de gens qui se déroule cette année, comme Porzingis ou Brunson, ou qu’il devrait être dans des circonstances comme aujourd’hui, comme Hardway ou Bullock, des renforts sont arrivés. Notamment ceux de Maxi Kleber, touché physiquement en début de saison, ou de Moses Brown, qui a rompu l’an dernier dans l’équipe qu’il a battue ici.

En OKC est venu la victoire pour 84-103. Avec Porzingis à 18 points et comme meilleure buteuse, les Mavs l’ont emportée, qui a réglé les problèmes récurrents dans le triple (9/33) en dominant au rebond (54 à 39) ou en contrôlant mieux les défaites (11 à 6). Je triomphe en toute sérénité.

Reste à savoir à quel point reste Luka Doncic, presque un plus gros casse-tête que celui de cette rencontre. Le journaliste vétéran Marc Stein, bien informé sur les questions liées aux Mavericks, non seulement le congédie pour le match de ce soir contre les Hornets, mais parle de plusieurs matchs. ce serait logique. Bien que le record de l’équipe soit à égalité de victoires et de défaites, les sommets de la saison dans lesquels nous en sommes obligent les Texans à envisager de ne pas pousser leur valeur principale beaucoup plus qu’il ne le fait déjà.

Six 3 points en cinq minutes ont pimenté un premier quart-temps au cours duquel Shai est venu à la rescousse pour même donner l’avantage à son équipe après avoir perdu six points. Un Burke à 3 points, cependant, a empêché le Thunder d’aller de l’avant à la fin de ce premier set. Dès que le deuxième a commencé, une autre secousse de Dallas pour aller à dix. La distance commençait à ne pas descendre de là, du moins en apparence, et grâce à l’apparition de Kléber. Le centre allemand, bien qu’il ait accordé un triple à Dort pour son retard à marquer, s’est allié d’abord avec Porzingis puis avec Brown pour maintenir le niveau de son équipe. Moses, bien qu’ayant travaillé avec Tyson Chandler cet été, a un long chemin à parcourir, mais il est vrai que dans ce match il a fait ce qu’on lui a demandé de faire : prendre l’avantage dans la zone, en profitant de cinq de ses six tirs au panier pour maximiser les possessions. Deux tirs sur deux et un sur trois de Jalen Brunson ont de nouveau ouvert le Thunder, qui a présenté une journée malheureuse de la recrue Giddey ou de Bazley et Dort au milieu de la troisième période. Dans le dernier quart-temps, les carences de l’Oklahoma étaient plus que dans tout autre, qui n’a réussi à marquer que treize points et est allé en arrière au lieu de presser pour égaliser.