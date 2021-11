Dallas Austin vend son intérêt pour le catalogue à Reservoir Media

Reservoir Media a officiellement acquis un intérêt dans le catalogue de l’auteur-compositeur et producteur Dallas Austin, qui a produit et écrit des morceaux tels que « Just Like a Pill » de Pink et « Secret » de Madonna.

Reservoir (NASDAQ : RSVR), après avoir conclu des accords notables avec le producteur de rock Tom Werman et Joni Mitchell, intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2021, a dévoilé sa dernière pièce ce matin, via un communiqué officiel qui a été envoyé par e-mail à DMN. Dans ce communiqué, Reservoir, 14 ans, qui a soutenu la plate-forme de production de podcasts Audio Up le mois dernier, a seulement révélé qu’il avait acquis « des chansons à succès de l’auteur-compositeur et producteur Dallas Austin ».

Par conséquent, la portée précise (et la valeur) de l’investissement en PI n’a pas été révélée publiquement. Mais en plus des crédits de production et d’écriture de chansons initialement notés, Dallas Austin, 50 ans, a produit des morceaux de Janet Jackson, Chris Brown, Boyz II Men, TLC, Duran Duran, Bjork, Lionel Richie, Gwen Stefani et Michael Jackson, avec des crédits d’écriture sur un certain nombre d’œuvres.

Dallas Austin, né en Géorgie, n’a pas fourni de déclaration pour le message d’annonce de Reservoir, bien que sa responsable de catalogue, Liz Garner, ait vanté la propriété intellectuelle sous-jacente et la pertinence perçue de la société acheteuse. Et dans une déclaration séparée, la vice-présidente exécutive de Reservoir de l’A&R et du développement du catalogue, Faith Newman, a réitéré que la transaction englobe «une partie» de la musique du fondateur de Rowdy Records.

« Le catalogue de Dallas est riche en excellents morceaux, et nous sommes très heureux d’apporter une partie de sa musique fantastique à Reservoir. Nous sommes impatients de poursuivre l’héritage de sa musique », a déclaré Newman, dont la société a annoncé une augmentation de 45 % de ses revenus en glissement annuel (pour un total de 30,4 millions de dollars) au cours du deuxième trimestre de son exercice 2022, couvrant les trois mois se terminant le 30 septembre. Également au cours de cette période de trois mois, Reservoir a réalisé une hausse de 26 % en glissement annuel des revenus d’édition ainsi qu’un bond de 149 % du côté enregistré.

Des milliards de dollars ont déjà afflué dans l’espace IP musical au cours des 11 premiers mois de 2021, mais il est possible que les six semaines restantes de l’année (et début 2022), comme le même tronçon en 2020, livrent encore d’autres transactions massives.

Le domaine de David Bowie, après avoir signé un « partenariat couvrant toute la carrière » avec Warner Music en septembre 2021, serait en train d’acheter le catalogue d’écriture de chansons du créateur de « Space Oddity ». Et WMG a dévoilé hier une offre senior de 535 millions de dollars, qui financera l’achat de « certains actifs musicaux et liés à la musique ».

Plus généralement, l’afflux de ventes par catalogue susmentionné au quatrième trimestre 2020 (et janvier 2021) comprenait des accords impliquant LA Reid (qui a cofondé Rowdy Records avec Dallas Austin), Rick James, Stevie Nicks, The Killers, Bob Dylan, Jimmy Iovine, Lindsey Buckingham, Jim Vallance et Mick Fleetwood. Il faut également souligner que la plupart de ces ventes ont été annoncées entre la mi-novembre et la mi-janvier.

Plus tôt ce mois-ci, des informations suggéraient que Bruce Springsteen négociait une vente de catalogue de plusieurs millions de dollars avec Sony Music (qui a obtenu le catalogue d’édition de Paul Simon fin mars 2021). Mais les parties concernées n’ont pas encore annoncé d’accord (ni fourni de mise à jour connexe). Et en octobre, Primary Wave a acheté des participations dans les catalogues de Gerry Goffin, Bing Crosby et Luther Vandross, tandis que Lyric Capital a lancé un fonds de catalogue de 500 millions de dollars.