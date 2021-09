Dallas Cowboys RB Ezekiel Elliot signe avec XSET Gaming

XSET Gaming ajoute Cowboys RB Ezekiel Elliot en tant que créateur de contenu et investisseur.

L’organisation d’esports XSET Gaming a élargi sa liste et sa liste d’investisseurs aujourd’hui, en signant le porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliot. Elliot est une superstar de la NFL et se trouve également être un joueur passionné en dehors du terrain. Le joueur professionnel de la NFL depuis cinq ans a fait le Pro Bowl à trois reprises et a été membre de la première équipe All-Pro lors de sa première année.

Il rejoint l’ancien chef de FaZe Clan dans XSET Gaming en tant que créateur de contenu et investisseur. Ce n’est pas surprenant, compte tenu du chemin parcouru par le jeu au cours de la dernière décennie. L’organisation l’a officialisé aujourd’hui, tout comme la superstar de la NFL lui-même.

XSET accueille Ezekiel Elliot

Le 🐐 @EzekielElliott représente le Set depuis une minute, mais il est maintenant temps de le rendre officiel. Bienvenue dans l’Ensemble, @EzekielElliott.#RepTheSet❌ | https://t.co/O36uQ0dnyR pic.twitter.com/dSQJya3lzC – XSET (@XSET) 29 septembre 2021

Les célébrités et les athlètes se sont lentement mais sûrement impliqués dans les sports électroniques et les jeux. Ezekiel Elliot suit une tendance prometteuse dans un marché en quelque sorte inexploité. Le ciel est la limite dans le domaine du jeu. Des titres récents tels que Call of Duty: Warzone et Apex Legends ont trouvé leur place dans le grand public pour le plaisir des vétérans et des occasionnels.

Elliot a expliqué la raison pour laquelle il a rejoint XSET dans une déclaration à Bleacher Report : « J’admire vraiment la culture de l’organisation et ce que XSET représente », a-t-il déclaré. “La passion et l’amour de chacun pour le jeu et l’ambiance familiale.”

Avec des listes dans Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite Battle Royale, Valorant et plus encore, XSET s’est énormément développé en seulement un an après sa création. D’autres personnalités reconnaissables telles que le joueur défensif des New England Patriots Kyle Van Noy et le chanteur portoricain Ozuna sont des investisseurs dans XSET Gaming.

On ne sait pas quelles seront les attentes d’Elliot en tant que créateur. Sa chaîne Twitch compte près de 50 000 abonnés. Cependant, il n’a pas streamé depuis plus d’un an.

Nawwww, seulement à partir d’ici @timthetatman https://t.co/okFjic6JSf – Ezekiel Elliott (@EzekielElliott) 29 septembre 2021

Il est apparu aux côtés du célèbre bateau à vapeur Tim “TimTheTatman” Betar dans le premier livestream de Betar au stade AT&T des Cowboys. Les deux ont joué à Warzone sur un écran géant.

Un autre athlète du calibre d’Ezekiel Elliot qui plonge dans l’espace esport est un net positif dans tous les domaines. Nous devrons voir ce que XSET a d’autre en réserve au fur et à mesure de sa croissance.

Image en vedette : XSET

Le poste des Cowboys de Dallas RB Ezekiel Elliot signe avec XSET Gaming est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.