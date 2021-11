Dallas Jenkins dit que le spectacle de Jésus est juste le ticket pendant la pandémie

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Dallas Jenkins dit que son émission sur Jésus n’est pas la même vieille, la même vieille que nous avons vue maintes et maintes fois – et à l’approche de Noël … son dernier versement pourrait bien être ce dont tout le monde a besoin à la sortie de la pandémie.

Nous avons parlé au producteur de télévision – qui est l’EP de « The Chosen », qui donne une vision moderne des voyages de Jésus – et il nous dit pourquoi il pense que son dernier spin-off spécial vacances, » Christmas with the Chosen: The Messengers, » va trouver un écho auprès du public.

Tout d’abord, il reconnaît que beaucoup de gens se sont tournés vers la religion pendant la pandémie – plus tout ce que nous avons vécu en tant que société au cours de la dernière année et plus … et sa série est parfaite pour ramasser ces gens et amener dans un voyage spirituel divertissant.

Comme l’explique DJ… il pense que ce qui est bien avec Jésus, en particulier, c’est que s’embarquer avec lui consiste plus à établir une relation et moins à l’institution de la religion elle-même – quelque chose qui semble transparaître dans « The Chosen », qui existe depuis 2017.

En parlant de son émission – vous en avez peut-être entendu parler … c’est très moderne, dans le sens où cela se joue comme une comédie dramatique d’un grand réseau – et JC n’est pas décrit comme un lys blanc raide.

Dallas dit que c’est pour une raison… attention, il le décompose en termes bibliques – mais c’est très lié à l’homme ordinaire. Quoi qu’il en soit, l’émission spéciale de Noël sera diffusée le 1er décembre sur Peacock !