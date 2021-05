Dallas Mavericks a battu Miami Heat (113-127)

Mavericks de Dallas a réussi à l’emporter sur chaleur de Miami loin par 113-127 dans un nouveau tour de la NBA. La veille, les joueurs de Miami Heat ont réussi à s’imposer à l’extérieur contre Charlotte frelons par 111-121, tandis que les Dallas Mavericks ont perdu à domicile avec Kings de Sacramento par 99-111. Avec ce résultat, Mavericks de Dallas Il compte 37 victoires en 65 matchs disputés, ce qui lui permet de rester en barrage. Pour sa part, chaleur de MiamiAprès le match, il parvient également à rester en barrage avec 35 matchs gagnés sur 66 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier quart-temps, les joueurs du Miami Heat ont été les principaux protagonistes, ils sont venus s’imposer par 11 points (14-3) et ont terminé avec 39-30. Puis dans la deuxième salle Mavericks de Dallas a réussi à surmonter le résultat, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce trimestre de 13-2 et a marqué l’écart maximum (neuf points) à la fin du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 15-33. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 54 à 63 points avant la pause.

Au cours du troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-2 et ont réalisé la différence maximale (21 points) à la fin du quart jusqu’à conclure par un partiel. résultat de 23-35 et un 77-98 au total. Enfin, lors du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réduit les distances, réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du quart, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 36-29. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat final de 113-127 en faveur de Mavericks de Dallas.

La victoire de Mavericks de Dallas a été construit sur 36 points, une passe et quatre rebonds de Tim Hardaway Jr. et 23 points, huit passes et 12 rebonds de Luka doncic. Les 19 points, trois passes et neuf rebonds de Duncan Robinson et les 11 points, 11 passes et neuf rebonds de Bam Adebayo ils n’étaient pas assez pour chaleur de Miami pourrait gagner la partie.

Dans le prochain affrontement NBA chaleur de Miami va affronter Minnesota Timberwolves dans le American Airlines Arena, tandis que le prochain jeu de Mavericks de Dallas sera contre Filets de Brooklyn dans le Centre American Airlines. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.