Dallas Mavericks bat les Detroit Pistons (127-117)

22/04/2021 à 05:50 CEST

Mavericks de Dallas a réussi à gagner à domicile pour Pistons de Detroit par 127-117 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Kings de Sacramento par 107-121. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Les Cavaliers de Cleveland par 109-105. Pour l’instant Mavericks de Dallas serait exclu des play-offs avec 31 matchs gagnés sur 57 joués, tandis que Pistons de Detroit il serait exclu des Play-offs avec 18 matchs gagnés sur 59 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et s’est terminé par un 33-36. Plus tard, le deuxième quart a également eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 34-22. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 67-58 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont élargi leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel de 10-1 dans ce trimestre et ont atteint une différence de 13 points (100-87) et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 33-32 et un total de 100-90. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe locale a réussi à maintenir son écart dans la lumière et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 27-27. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 127-117 en faveur des locaux.

De plus, les joueurs de Mavericks de Dallas qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Luka doncic Oui Kristaps Porzingis, qui avait 30 points, neuf passes et 10 rebonds et 19 points, quatre passes et sept rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Mason Plumlee Oui Bourse Jerami, avec 13 points, sept passes et 16 rebonds et 26 points, deux passes et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain duel Mavericks de Dallas tu verras les visages avec Les Lakers de Los Angeles dans le Centre American Airlines. Pour sa part, Pistons de Detroit jouera contre San Antonio Spurs dans le Centre At & t. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.