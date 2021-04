Dallas Mavericks gagne contre les Los Angeles Lakers 115-110

23/04/2021 à 06h50 CEST

Mavericks de Dallas a remporté la victoire à domicile contre Les Lakers de Los Angeles 115-110 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de gagner à la maison pour Pistons de Detroit par 127-117, complétant une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matches, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Jazz de l’Utah 97-111, complétant une séquence de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. Apres le jeu, Mavericks de Dallas Il est lié aux matchs gagnés avec les positions des barrages avec 32 victoires en 58 matchs disputés. Pour sa part, Les Lakers de Los Angeles continue en play-off avec 35 victoires en 59 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu une course de 13-2 au cours du quart jusqu’à la fin avec un résultat de 31-26. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de Mavericks de Dallas ils ont réussi à se distancer dans le jeu électronique et ont continué à gagner par 13 points (62-49) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 31-25. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 62-51 dans la lumière.

Le troisième trimestre a également eu des alternances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 32-39 (94-90). Enfin, lors du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, atteignant une différence de neuf points (99-90) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 21-20. Enfin, le match s’est conclu sur un score final de 115-110 pour les locaux.

Pendant le match, Mavericks de Dallas a remporté la victoire grâce à 30 points, huit passes et neuf rebonds de Luka doncic et les 19 points, une passe et six rebonds de Kristaps Porzingis. Les 25 points, 13 passes et deux rebonds de Dennis Schroder et les 29 points et un rebond de Kentavious Caldwell-Pope ils n’étaient pas assez pour Les Lakers de Los Angeles pourrait gagner la partie.

Lors du prochain match, les deux équipes se rencontreront à nouveau, cette fois Centre American Airlines. Pour sa part, dans le prochain match, Mavericks de Dallas sera mesuré avec Les Lakers de Los Angeles dans le Centre American Airlines. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.