Dallas Mavericks parvient à battre les Washington Wizards (125-124)

05/02/2021 à 06:20 CEST

Mavericks de Dallas a réussi à gagner à domicile devant Wizards de Washington par 125-124 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre loin de chez eux Pistons de Detroit par 105-115, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Les Cavaliers de Cleveland par 93-122. Apres le jeu, Mavericks de Dallas obtenir une place aux barrages avec 36 victoires en 63 matchs disputés. Pour sa part, Wizards de Washington il serait exclu des play-offs avec 29 victoires en 64 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Mavericks de Dallas était le principal dominateur, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 11-1 et a augmenté la différence à un maximum de 14 points (22-8) jusqu’à terminer avec un résultat de 38-26. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se rapprocher du tableau de bord.En fait, l’équipe a réalisé un partiel de 12-1 dans ce quart-temps, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 32-39. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 70 à 65 points avant la pause.

Au cours du troisième quart, il y a eu un retour de l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 et a marqué la différence maximale (huit points) à la fin du trimestre et a terminé avec un résultat partiel de 19 -32 (89-97). Enfin, le dernier quart a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un score partiel de 36-27. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 125-124 pour les locaux.

Pendant le match, Mavericks de Dallas a remporté la victoire grâce à 31 points, 20 passes et 12 rebonds de Luka doncic et les 22 points, deux passes et cinq rebonds de Dorian Finney-Smith. Les 42 points, neuf passes et 10 rebonds de Russell Westbrook et les 29 points, trois passes et quatre rebonds de Bradley Beal ils n’étaient pas assez pour Wizards de Washington A remporté le match.

Dans le prochain affrontement de la compétition Mavericks de Dallas va affronter Kings de Sacramento dans le Centre American Airlines. De son côté, le prochain adversaire de Wizards de Washington sera Indiana Pacers, avec lequel il fera face dans le Capital One Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.