Dallas renverse Manchester City

10/04/2021 à 16:17 CEST

le Leeds a fait un miracle. Ceux de Bielsa profané le stade Etihad battre la ville de Guardiola, malgré le fait de rester avec 10 hommes à la 45e minute et résister à un siège frénétique pendant la seconde moitié. Le “ bleu ciel ” a enregistré 29 clichés au total. Leeds seulement deux: ceux qu’il a fallu pour gagner le match avec un héros léger: Stuart Dallas. Le milieu de terrain était l’auteur des deux buts, le dernier en réduction, pour certifier la première victoire à l’extérieur de Leeds contre City depuis 2001.

MCI

LIS

Manchester City

Ederson; Cancelo, Stones, Ake (Gundogan, M.59), Mendy (Foden, M.73); Bernardo Silva, Fernandinho, Zinchenko; Ferran Torres, Gabriel Jesus, Sterling.

Leeds United

Meslier; Ayling, Cooper, Llorente, Alioski; Dallas, Phillipps, Roberts (Koch, M.63); Costa, Bamford (Struijk, M.45), Raphinha (Shackleton, M.90).

Buts

0-1 M.42 Dallas, 1-1 M.75 Ferran Torres, 1-2 M.90 Dallas.

Arbitre

André Marriner. TA: Ake (M.35), Fernandinho (M.90). TR: Cooper (M.45).

Stade

Stade Etihad. Pas de spectateurs.

Pep est allé à l’Etihad avec un onze pleins de rotations. Toutes ses premières épées étaient réservées pour le retour des quarts de finale de la Ligue des champions, laissant un banc de scandale. De Bruyne, Gündogan, Foden, Rúben Dias ou Mahrez ils se sont tous reposés. Malgré tout, City a présenté un onze plus que compétitif, avec Sterling, Gabriel Jesus et Ferran Torres menant la ligne offensive.

Si City n’a pas remporté le match, ce n’est pas faute d’occasions. Ils ont pardonné dans la première moitié des arrivées de Sterling, aussi têtu avec le but que erratique, ou Gabriel Jesus. Oui qui n’a pas gâché c’était Dallas. L’Irlandais du Nord a reçu une volée de Bamford pour transformer sa première arrivée dans la zone en but.

Tout n’était pas une bonne nouvelle pour ceux de Bielsa avant la pause: Cooper serait expulsé pour une entrée difficile à Gabriel Jésus. Le VAR a vu la gravité et l’a jeté, ce qui préfigurait la seconde moitié à venir.

Siège de la ville en seconde période

La ville a absolument enfermé ceux de Bielsa, qui ont sorti plus de centres pour se défendre tandis que Guardiola recourait Gündogan ya Foden. Sterling était toujours sur son pied tordu alors qu’il Pierres, Zinchenko ou Fernandinho Ils cherchaient la chance de loin, mais Meslier ça a tout arrêté. Enfin la route l’a trouvé Ferran Torres. Le Valencien, intégré comme un faux attaquant, a reçu une belle prestation de Bernardo Silva pour égaliser.

Il restait 15 minutes, assez de temps pour que City fasse son retour, mais ce qui est arrivé était le contraire. Déchaînés à la recherche du deuxième but, les locaux ont négligé leur dos et se sont retrouvés avec l’infatigable Dallas punit à nouveau. Il les a attrapés sur le pied arrière dans une contre-attaque et défini avec qualité contre Ederson, exposé. L’alirón de la ville, pour l’instant, devra continuer à attendre.