Dalma Galfi bat Despina Papamichail au tour préliminaire de qualification

26/08/2021

Le à 21h15 CEST

Dalma Galfi, hongrois, numéro 152 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la précédente ronde de qualification de l’US Open par 7 (8) -6 (6) et 6-1 en une heure et trente-huit minutes au grec Despina Papamichail, numéro 229 de la WTA. Avec ce triomphe, Galfi parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Papamichail a réussi à casser le service une fois, tandis que le joueur de tennis hongrois l’a réussi 3 fois. De même, la joueuse hongroise a réalisé un premier service à 62 % et commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 71 % des points de service, tandis que sa rivale a obtenu 64 % d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 56 % des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs de tennis les moins bien classés affrontent le reste des rivaux dans le tournoi officiel. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Durant cette partie de la compétition en particulier, un total de 128 joueurs s’affrontent. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.