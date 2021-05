Damayanti Quintanar célèbre avec La fille qui nettoie – El Sol de México

Damayanti Quintanar avait demandé à la vie d’avoir l’opportunité de jouer dans un projet de cinéma ou de télévision. Et après son travail en tant que Yolanda Saldívar dans Selena’s Secret, l’actrice a réussi à réaliser son souhait avec le nouveau projet que HBO lance le 20 juin: La fille qui nettoie.

Dans cette série de huit épisodes, Quintanar incarne Rosa, une spécialiste du nettoyage qui finit par devenir complice des sales affaires d’une famille aisée, lorsqu’elle est obligée de lever des fonds pour pouvoir faire fonctionner son fils à l’étranger.

«Cela valait vraiment la peine d’attendre, car c’était quelque chose que j’avais beaucoup demandé à l’univers. Je voulais jouer un rôle de premier plan, père, pour que le personnage soit une femme forte. Et je me sens rêvé de la vie qu’ils m’ont choisie pour jouer Rosa ».

Cette série est une adaptation de The Girl Who Cleanses, une production argentine très bien accueillie par la critique locale. Cependant, lors de ce travail, Damayanti a préféré rester à l’écart de la première version pour donner sa propre essence au personnage

«Je n’ai jamais vu l’histoire originale. En plus de cela, il y a eu de nombreux changements pour celui-ci », dit-il à propos de la série que ce sera la première production de fiction mexicaine que HBO fera la première après six ans.

Damayanti Quintanar se dit surprise d’apprendre que la série serait enfin mise au jour via HBO, car après l’avoir filmée en 2019, le projet qui devait initialement être diffusé sur Canal Space a été maintenu en détention.

Après l’annonce, il a reçu un solide soutien de ses collègues membres de la guilde.

«La réaction du public était magnifique. Je ne m’attendais pas à la réaction de mes amis, à ce qu’ils téléchargent la bande-annonce de leurs histoires et à ce qu’ils m’aimaient tellement », a-t-il commenté.

En plus de ce projet, Quintanar a récemment terminé le tournage de la série Búnker, qui sera la première production mexicaine produite pour la plateforme HBO Max et où il partage les crédits avec Bruno Bichir, Liz Gallardo, Miguel Rodarte, Giselle Kuri et Adrián Vázquez.

«C’est une comédie noire, où je joue le détective Santa Cruz. Le casting est incroyable et le réalisateur est Joe Rendón (Dogma) ».

L’année dernière, l’actrice a également terminé le tournage de sa participation à d’autres séries telles que la quatrième saison de Narcos: México et Comando implacable, produit par Sony Television. «J’adore les séries télévisées parce que ce sont elles qui m’ont ouvert les portes, elles m’ont accueilli et en elles j’ai pu montrer mon travail d’actrice».

Pendant la pandémie, Damayanti a également tourné une œuvre pour le cinéma, Adentro, une anthologie de courts métrages qui traitent d’histoires survenues pendant la pandémie.

«Nous avons tout fait sous clé. J’étais seul, il fallait mettre l’audio, dire action et le réalisateur vous dirigeait par zoom. C’était une expérience folle et j’ai dû raconter l’histoire de certains parents et d’une fille qui parlent à distance via Zoom avec Juan Carlos Colombo et Verónica Langer. Mon directeur était Roberto González », a-t-il conclu.