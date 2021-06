Dame Andrea Leadsom: Les gens se sont habitués à être en congé

L’animatrice de “Call Her Daddy” Alexandra Cooper, désormais podcasteuse exclusive à Spotify. Alors que Joe Rogan a fait supprimer des dizaines d’épisodes par Spotify à la suite de son accord exclusif de 100 millions de dollars, il semble que Spotify ne touchera à aucune émission Call Her Daddy. Peut-être que Spotify a appris une leçon […] More