Dame Joan Collins critique Piers Morgan à propos de la question de Harry et Meghan .

Dame Joan a eu une réponse sauvage à Piers l’interrogeant sur le prince Harry et Meghan Markle (Photo: ITV)

Dame Joan Collins a rapidement fermé Piers Morgan alors qu’il tentait de lui poser des questions sur le prince Harry et Meghan Markle dans les histoires de vie de Piers Morgan.

L’actrice légendaire était l’invitée du dernier épisode de la série révélatrice, dans laquelle elle célébrait ses 70 ans dans l’industrie du divertissement.

Tout en discutant avec Piers de sa relation avec la princesse Diana, il l’a ensuite interrogée sur ses réflexions sur la famille royale ces derniers temps – y compris le duc et la duchesse de Sussex, qui ont démissionné de leurs fonctions royales.

Il a dit: “Que pensez-vous de ce qui se passe avec la famille royale britannique maintenant, avec Meghan, Harry, la querelle, avec William, Charles?”

La femme de 88 ans a ensuite donné la réponse la plus sauvage possible, comme elle a dit: ” Mes lèvres sont scellées sur ce sujet, je ne veux tout simplement pas passer à la télévision nationale et dire ce que je pense de Meghan et Harry, parce que regardez Ce qui vous est arrivé.’

“Exactement, merci”, a ensuite déclaré Piers, alors que le public commençait à applaudir.

Dame Joan faisait très probablement référence aux commentaires de Piers à propos de l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey lors d’un épisode de Good Morning Britain, dans lequel il a déclaré qu’il “ne croyait pas” que la duchesse était suicidaire.

Piers voulait connaître les pensées de Dame Joan sur la famille royale (Photo: ITV)

Plus de 41 000 personnes se sont plaintes à ce sujet auprès de l’Ofcom, l’homme de 55 ans ayant ensuite quitté son poste dans l’émission ITV peu de temps après.

Piers n’a pas non plus retenu ses pensées, car il a récemment fait une autre fouille à Meghan sur Twitter.

Dame Joan a fait une fouille subtile des commentaires de Piers sur l’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey (Photo: .)

Le sujet de l’interview a ensuite changé, alors qu’un montage de clips de Dame Joan au fil des ans a commencé à jouer.

Piers l’a ensuite interrogée sur sa vie et sa carrière au fil des décennies.

Plus : Prince Harry



La star a réfléchi à certains de ses rôles les plus célèbres au cinéma et à la télévision, tout en s’ouvrant franchement sur ses mariages passés et sur la perte de sa sœur Jackie Collins d’un cancer du sein en 2015.

Les histoires de vie de Piers Morgan se poursuivent samedi prochain à 21 heures sur ITV.

