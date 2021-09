Dame Judi Dench ouvre le Queen’s Green Canopy Garden sans monarque – « Promenez-vous un peu » | Royale | Nouvelles

in

Alors que le monarque de 95 ans n’a pas pu assister à l’ouverture de cette année, Dame Judi Dench, 85 ans, a déclaré qu’elle espère que le monarque “aura un moment calme pour venir se promener un peu” dans le Queen’s Green Canopy Garden. Le Queen’s Green Canopy Garden a été inauguré par le lauréat d’un Oscar lundi et il devrait inclure des expositions majeures pour marquer le jubilé de platine de la reine.

Le jardin est également destiné à mettre en évidence la préoccupation croissante entourant le changement climatique.

Dame Judi a déclaré que le spectacle avait l’air “comme toujours, impeccable” alors qu’elle ouvrait le plus grand jardin dédié au monarque.

Conçu par David Dodd, le Queen’s Green Canopy Garden comprend 21 arbres et plus de 3 500 plantes et comprend également des sculptures de balles de foin.

“J’espère [Queen Elizabeth] a un moment de calme pour venir se promener un peu”, a déclaré Dame Judi Dench à PEOPLE.

LIRE LA SUITE: La broche “splendide” de la reine qui a inspiré les bagues de Diana et Kate

Elle a déclaré: «Nous n’avons jamais eu l’occasion de célébrer un jubilé de platine auparavant, nous n’avons jamais eu quelqu’un de 70 ans sur le trône auparavant.

“Le travail que la reine a fait, fait, est remarquable, et quelle meilleure façon de célébrer que d’avoir un jardin et ensuite pour nous tous de l’assumer et de planter un arbre, qui fait aussi quelque chose pour le changement climatique.”

La chaise de jardin Queen’s Green Canopy a déclaré qu’elle espérait que le jardin inciterait les visiteurs à se joindre à la campagne Plant a Tree for the Jubilee.

“Le Jubilé est une occasion historique”, a déclaré le président du QGC, Sir Nicholas Bacon.

« The Queen’s Green Canopy donne à chacun la possibilité de célébrer cette étape remarquable en plantant des arbres avec soin, au bon moment de l’année, au bon endroit afin qu’ils prospèrent pour les générations à venir. »