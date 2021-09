Dame Sarah Storey devient la paralympienne la plus titrée de Grande-Bretagne avec une 17e médaille d’or

Dame Sarah Storey est devenue la paralympienne la plus titrée de Grande-Bretagne en remportant sa 17e médaille d’or en carrière à Tokyo.

Storey a battu le record de 33 ans de Mike Kenny en défendant avec succès sa couronne dans la course féminine de cyclisme sur route C4-5, battant sa compatriote Crystal Lane-Wright pour la médaille d’or.

.

Storey est désormais l’athlète paralympique britannique le plus titré

Storey, 43 ans, a maintenant 28 médailles au total, 10 de plus que Kenny en deuxième position, alors qu’elle a gagné dans deux sports différents, commençant comme nageuse avant de passer au vélo en 2005.

Storey a remporté ses cinq premières médailles d’or dans la piscine, avant de remporter les 12 épreuves de cyclisme auxquelles elle a participé aux Jeux paralympiques.

La médaille d’aujourd’hui était la troisième de Storey aux Jeux de Tokyo cette année, sa première étant revenue à Barcelone en 1992 alors qu’elle n’avait que 14 ans.

“Je suis un peu dépassé, j’ai l’impression que cela arrive à quelqu’un d’autre”, a déclaré Storey à Channel 4 après avoir pris le disque.

“Je ne peux pas vraiment expliquer ou calculer quoi que ce soit à propos de la course, mais franchir la ligne en premier était si bon.”

.

Storey a battu le record au Fuji Speedway qui accueillait des courses de Formule 1

Le record est devenu une possibilité lorsque Storey a porté son total d’or à 14 à Rio 2016, s’offrant l’opportunité de le battre en participant aux trois mêmes épreuves cyclistes cette année.

“Je ne sais pas si c’est englouti. C’est quelque chose dont tout le monde parle depuis Rio quand c’est devenu une possibilité mathématique avec moi faisant trois autres événements à Tokyo”, a déclaré Storey à la BBC.

« C’est une de ces situations où je ne sais pas si ça va couler quand je rentre à la maison, ou si ce sera dans quelques mois ou même jamais du tout.

«Je me sens juste immensément fier et aussi immensément reconnaissant d’avoir autant de soutien et d’avoir une si bonne équipe autour de moi et aussi une excellente équipe à la maison.

.

Dame Sarah était clairement émue après avoir à nouveau marqué l’histoire

“Ce sont eux qui sont capables de rendre cela possible, en me mettant sur la ligne de départ en mesure d’y aller, donc je suis un peu perdu pour les mots à bien des égards.”

Ce fut une journée réussie pour l’équipe GB qui s’est hissée à la deuxième place du tableau des médailles après le doublé de Storey et Lane-Wright en cyclisme.

Bethany Firth a remporté sa troisième médaille d’or consécutive en natation au 100 m dos féminin S14, alors que Jessica-Jane Applegate a remporté le bronze, tandis que Dan Pembroke a remporté l’or au javelot F13.

Ailleurs, la nageuse britannique Ellie Simmonds a annoncé sa retraite des Jeux paralympiques après avoir échoué à décrocher une médaille dans la piscine en 2021.

« Je ne pense pas que je pourrais y aller pendant encore trois ans », a-t-elle déclaré.

« Je pars au bon moment, j’adore ça, j’ai vraiment fait une magnifique compétition et j’en ai adoré chaque minute.

« Je pense que c’est ma dernière compétition. Assister à quatre Jeux paralympiques, dont un à domicile, et repartir avec huit médailles paralympiques et faire également partie de ce mouvement paralympique.

« Donc je pense que pour moi, oui, ce sera mon dernier mais je vais rentrer chez moi et évaluer. »

Ellie Simmonds célèbre sa retraite des Jeux paralympiques avec cinq médailles d’or

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.