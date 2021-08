Dame Sarah Storey remporte la première médaille d’or aux Jeux paralympiques britanniques à Tokyo après un record du monde alors qu’elle se rapproche d’un exploit étonnant, tandis que les nageurs remportent également des médailles

in

Dame Sarah Storey a pris un départ parfait pour les Jeux paralympiques de Grande-Bretagne à Tokyo en conservant sa médaille d’or dans la poursuite individuelle C5 3000m.

L’athlète de 43 ans, qui a battu son propre record du monde en route vers la victoire, a maintenant 15 médailles d’or paralympiques – une de moins que le record britannique du nageur Mike Kenny – et un nombre phénoménal de 26 médailles au total.

Storey célèbre sa médaille d’or à Tokyo

Le paralympien le plus titré de Grande-Bretagne a battu sa compatriote Crystal Lane-Wright lors d’une répétition de la finale entièrement britannique de Rio 2016

Cela signifie que Storey a maintenant remporté la compétition lors des quatre derniers matchs.

La championne en titre implacable avait posé un jalon plus tôt lors de la première journée de Tokyo 2020 en rasant plus de quatre secondes de son propre record du monde en qualifications, franchissant la ligne en 3:27,057.

Elle n’a pas eu besoin de répéter le tour dans la course décisive au vélodrome d’Izu car elle a remarquablement rattrapé Lane-Wright en huit tours après un départ rapide, laissant sa rivale se contenter d’une autre médaille d’argent.

Storey a encore plus de courses à Tokyo et pourrait gagner encore plus d’or

Et Storey aura une chance de surpasser le record d’or de Kenny la semaine prochaine lorsqu’elle tentera de défendre ses couronnes contre la montre en C5 et en course sur route C4-5.

“Pour moi, en tant qu’individu, j’ai remporté une médaille à tous les Jeux auxquels j’ai participé et c’est la quatrième fois que je remporte la poursuite individuelle d’affilée”, a-t-elle déclaré à Channel 4.

« J’ai battu le record du monde à Pékin, à Londres, à Rio, ce matin, donc pour moi, c’était assez écrasant d’essayer de continuer et d’appuyer sur les pédales pour aller de plus en plus vite.

“Je ne m’attendais pas à aller aussi vite que ce matin, mais je suis tellement content de l’avoir fait.”

Storey est l’un des meilleurs athlètes de Grande-Bretagne

Le coureur malvoyant Steve Bate a décroché la troisième médaille de cyclisme sur piste de la Grande-Bretagne du jour, mais a dû se contenter de l’argent suite à une autre performance irrésistible du Néerlandais Tristan Bangma.

Pendant ce temps, en natation, les débutants paralympiques Tully Kearney, Reece Dunn et Toni Shaw ont remporté des médailles pour la Grande-Bretagne le premier jour au Centre aquatique de Tokyo.

Kearney s’est vu refuser l’or au 200 m nage libre S5 d’une manière déchirante après avoir mené tout le long avant que le champion en titre Zhang Li ne remporte la victoire en dernier avec une marge de victoire de seulement 0,12 seconde.

.

Kearney s’est fait coiffer au dernier moment par son adversaire chinoise

Dunn a également dû se contenter de l’argent au 100 m papillon S14 alors que le Brésilien Gabriel Bandeira l’a propulsé à la première place avec un record paralympique de 54,76.

Plus tôt, Shaw, 18 ans, a remporté la première médaille des Jeux de ParalympicsGB dans la piscine, remportant le bronze au 400m nage libre S9 avec un record personnel de 4:39,32.

