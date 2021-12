Dames de Londres Caroline Stanbury épouse Sergio Carrallo

Elle est maintenant une dame mariée !

Ancienne star des Dames de Londres caroline stanbury dit « oui » au fiancé Sergio Carrallo lors d’une superbe cérémonie de mariage le samedi 18 décembre, E! Les nouvelles le confirment.

« Je suis très heureuse que nous soyons enfin mariés devant tous nos amis et notre famille », a déclaré Caroline en exclusivité à E! Des nouvelles. « Nous avons eu la journée la plus incroyable et à l’endroit le plus spécial et j’ai l’impression que nous avons traversé tellement de choses pour l’avoir, alors maintenant j’ai hâte de commencer à vivre notre vie normale ensemble, peu importe à quoi cela ressemble! »

Caroline et l’ancienne star du football professionnel Sergio se sont mariés au Raffles the Palm Resort à Dubaï. Bien que Bravo n’ait pas officiellement confirmé le casting de la nouvelle série Real Housewives of Dubai, Caroline a été largement supposée faire partie du spin-off. Comme annoncé précédemment, l’émission sera diffusée sur Bravo en 2022.

Quant à sa nouvelle vie conjugale, Caroline a déclaré : « C’est un nouveau jour et je suis prête à commencer un nouveau chapitre. »