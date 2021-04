Damián Alcázar et Eugenio Derbez arrivent à « Acapulco », la première série en espagnol produite par Apple TV +

La société a annoncé que Damián Alcázar, Enrique Arrizón, Camila Pérez et Raphael Alejandro font partie du casting de la production, une sorte de spin-off qui a émergé de Comment être un Latin Lover, un film que Derbez a joué en 2017 avec Salma Hayek .

Acapulco suivra l’histoire de Maximo, un jeune galant qui obtient le travail de sa vie dans la station la plus exclusive et attrayante d’Acapulco. Cependant, une fois à l’intérieur, vous serez confronté à des difficultés d’emploi et de style de vie lorsque vos croyances et votre morale sont remises en question.

Cette histoire a été créée par Eduardo Cisneros, avec qui Derbez a travaillé à La Familia P. Luche et XHDRBZ; Jason Shuman, producteur des films War of Likes et Half Siblings; et Austin Winsberg, producteur de Gossip Girl. Derbez avec Ben Odell (Man overboard et Compadres) sera le producteur exécutif.

Selon Variety, Damián Alcázar jouera Don Pablo, le chef de l’exploitation de la station; Camila Pérez sera Julia, la réceptionniste; et Raphael Alejandro reviendra dans le rôle d’Hugo, le neveu de Maximo au présent.

Produit par Lionsgate Television pour Apple Tv +, Acapulco devrait durer 30 minutes.

Comment être un amateur de latin est l’un des films les plus réussis d’Eugenio Derbez dans le monde. Au Mexique, il a levé plus de 450 millions de pesos, tandis qu’aux États-Unis, ce chiffre a dépassé 32 millions de dollars. Dans le monde entier, le film a rapporté 62 millions de dollars et en France, le remake Just a gigolo a été réalisé.