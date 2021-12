Damián Biacho a éliminé Guillermo Rivero et reste champion national

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Eddie Hearn s’est arrêté à Bilbao, ce qui signifiait une nouvelle soirée Matchroom Boxing en Espagne pour employer certains des meilleurs combattants de notre pays.

En tant que combat co-star, le Championnat d’Espagne Super Middle a eu lieu entre deux invaincus, Damian « Guinée » Biacho (12-0, 3 KO) et Guillermo Rivero (8-1-1, 1 KO). Biacho est mieux entré dans le combat, en grande partie à cause de l’inactivité de son rival depuis près de trois ans, avec de bons tacles et une boxe plus efficace en demi-fond. Au troisième tour, Rivero a été chassé par Biacho avec les mains descendantes et ils lui ont dit, bien que le théoricien local se soit bien rétabli pour terminer le temps convenu.

Rivero est tombé à nouveau dans le sixième à la suite du bon travail de Biacho, se levant avec un courage formidable, qui a été répété coïncidant avec la cloche finale et, encore une fois, à la fin du septième set. La supériorité était évidente, et le coin de Rivero a décrété qu’il n’avait plus de sens de continuer à essayer de remporter la victoire. Grand triomphe pour la Guinée et ténacité, physique et mentale, d’un aspirant très digne.

Au poids super léger, Jonathan « Merveille » Alonso (21-1, 7 KO) pourrait avec le Belge Mohamed El Marcouchi (28-3, 11 KO). L’Espagnol a fait preuve d’une grande supériorité technique et d’une bonne forme, avec de belles actions techniques comme une main croisée au troisième tour. L’outsider a utilisé certaines actions à la limite, voire au dépassement, du règlement, ce qui n’a pas décentré l’ex-olympien, qui de son côté a aussi frappé en dessous de la taille à l’occasion. Les huit tours ont été consommés et les juges ont statué sur 80-72, 80-72 et 80-72.

La note britannique de la nuit à Bilbao l’a mis Campbell Hatton (5-0, 1 KO) contre le Hongrois Attila Csereklye (10-25, 8 KO). Hatton a démarré avec plus de vigueur que d’autres fois, avec de bons impacts (notamment un dans la zone du foie) dans le Magyar, qui a été submergé par l’élan du jeune homme des îles. Après un autre retrait, Hatton a connu son premier KO au deuxième tour avec une bonne image.

Samuel Carmona (6-0, 4 KO) a détruit le Mexicain Luis Villa Padilla (13-3-2, 2 KO) au poids mouche, mettant fin au combat au premier tour pour infériorité. Une combinaison des canaris a mis fin aux hostilités avant que de nombreux spectateurs ne se soient installés dans leurs sièges

Les actions ont été ouvertes par les espagnols d’origine colombienne Jhon Jader Obregon (9-0, 4 KO) et les Britanniques Gerome warburton (8-1-1, 1 KO) dans un combat compétitif et alternatives, bien qu’à l’initiative d’Obregon. Celui-ci a surmonté plusieurs coups bas pour s’imposer sur les cartes par 59-55, 59-56 et 59-54.