Damian Green dénonce le privilège blanc enseigné à l’école primaire “C’est une théorie avec laquelle je ne suis pas d’accord !” | Politique | Nouvelles

Le député conservateur Damian Green est apparu sur GB News pour débattre d’un récent rapport selon lequel un langage tel que le “privilège blanc” causait une “négligence systématique” pour les élèves blancs de la classe ouvrière. Le Commons Education Select Committee a exhorté le ministère de l’Éducation à trouver de meilleurs moyens pour les élèves de discuter des questions raciales sans « dresser » les élèves les uns contre les autres. Damian Green n’a pas hésité à condamner la théorie critique de la race enseignée à l’école, qualifiant la décision d’y exposer les enfants du primaire de “mauvaise”.

S’adressant à GB News, M. Green a déclaré: “Vous pouvez discuter de la théorie critique de la race, qui est la théorie sous-jacente avec laquelle je suis complètement en désaccord, mais vous ne devriez le faire qu’avec des élèves plus âgés.

“J’ai lu des rapports selon lesquels il est enseigné à des élèves aussi jeunes que huit ans comme si c’était un fait.

“Ce n’est pas, c’est une théorie. Une théorie avec laquelle je ne suis pas d’accord.

“Il y a d’autres facteurs dans l’éducation et je pense que vous devriez traiter chaque enfant comme un individu, cela me semble être le moyen de maximiser les chances de vie de chaque enfant et l’éducation est d’offrir des opportunités à tous et en particulier une mobilité sociale en difficulté .

“Vous pouvez en discuter avec des élèves plus âgés, mais l’enseigner aux élèves du primaire comme si c’était vrai est faux.”

PLUS À VENIR