Damian Lillard a gagné même si les Trail Blazers ont perdu le match 5 contre les Nuggets

Les Trail Blazers de Portland ont suivi les Denver Nuggets de 22 points à mi-chemin du deuxième quart lors du cinquième match crucial de leur série éliminatoire à égalité au premier tour mardi soir. Portland clôturerait ce trimestre sur une larme pour réduire le déficit à trois points avant la mi-temps, préparant le terrain pour le match le plus excitant des éliminatoires de la NBA 2021 à ce jour.

Les Nuggets repartiraient avec une victoire de 147-140 en double prolongation pour prendre une avance décisive de 3-2 dans la série des sept meilleurs. Ce fut un effort courageux de Denver propulsé par son MVP en attente Nikola Jokic, qui a écrit une performance historique parsemée de plusieurs moments de grandeur pour aider son équipe à remporter la victoire.

Les équipes qui remportent le cinquième match d’une série à égalité dans les séries éliminatoires de la NBA remportent la série environ 82 % du temps. C’était une victoire absolument critique pour Denver dans tous les sens du terme, mais d’une manière ou d’une autre, l’équipe gagnante a semblé être une réflexion après coup lorsque le cor final a retenti. Voilà à quel point Damian Lillard a été transcendant pour les Trail Blazers dans la défaite.

Lillard a terminé avec 55 points, 10 passes décisives et six rebonds sur 17 tirs sur 24 sur le terrain et 12 sur 17 tirs à trois points. Ce sont des chiffres qui n’ont jamais été égalés dans l’histoire du basket-ball de la NBA, en saison régulière ou en séries éliminatoires, et ils commencent à peine à raconter à quel point Lillard était sensationnel dans la nuit.

Le jeu étant bloqué sur NBA TV et se terminant après minuit, heure de l’Est, il est probable qu’une grande partie des fans de la NBA ont raté la performance de Lillard. Sachez simplement que ceux qui en sont témoins ne l’oublieront jamais.

Lillard a certifié sa propre mythologie en fournissant deux moments vintage Dame Time™ dans l’embrayage pour donner aux Blazers une chance de gagner. Tout d’abord, Lillard a égalé le match à la fin du règlement en mettant l’attaquant de Denver Michael Porter Jr. sur ses talons arrière et en tirant pour un trois qui a éclaboussé avec moins de trois secondes au compteur.

Alors que Denver prenait le contrôle en prolongation, c’était à nouveau à Lillard de sauver les Blazers. Il a frappé un trois points avec une minute à jouer pour réduire le déficit de Portland à cinq points, puis a frappé un autre trois points avec 23 secondes à jouer pour en faire un match à deux points.

Le lancer franc manqué de Monte Morris a donné aux Blazers une autre chance de forcer un cadre supplémentaire, et encore une fois, c’était Lillard qui a saisi l’occasion. Les Nuggets auraient dû essayer à nouveau de commettre une faute dans cette situation, mais nous sommes heureux qu’ils ne l’aient pas fait car cela a fourni à Lillard une plate-forme pour frapper un autre coup héroïque pour lier les choses:

Les Blazers ont finalement manqué d’essence lors de la deuxième prolongation. Avec le score à égalité avec 90 secondes à jouer, Jokic a réussi une incroyable passe décisive pour un tir à trois points de Porter Jr. qui a donné l’avantage à Denver pour de bon. Au lieu d’obtenir éventuellement un troisième moment hollywoodien potentiel de Lillard, son coéquipier CJ McCollum est sorti des limites de la possession qui a suivi, et le retour de Blazer a échoué.

Damian Lillard a reçu peu d’aide de ses coéquipiers lors de la défaite contre les Nuggets

Lillard n’aurait pas pu mieux jouer – il a même terminé la soirée avec un seul chiffre d’affaires. Malheureusement, ses coéquipiers n’ont pas su se montrer à ses côtés.

Alors que Dame a tiré 7 sur 9 depuis le sol à la fin du temps réglementaire et au cours des deux périodes de prolongation, le reste des Blazers a combiné pour tirer 1 sur 14.

CJ a fait un 3 avec 13,7 secondes à jouer au règlement. De là, jusqu’à la fin du jeu : Dame a tiré 7 pour 9.

Le reste des Blazers a tiré 1 pour 14. – Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 2 juin 2021

À l’exception de Robert Covington qui a joué un solide match dans les deux sens, les autres partants des Blazers n’ont tout simplement pas suffisamment soutenu Lillard. McCollum a tiré 7 sur 22 sur le terrain pour terminer avec 18 points, et a eu le revirement coûteux à la toute fin du match. Jusuf Nurkic a commis une faute à quatre minutes de la fin du temps réglementaire – les fans des Blazers n’étaient pas satisfaits de l’appel de crochet pour sa cinquième faute – et a terminé la soirée avec 13 points et six revirements sur 5 tirs sur 12. Norman Powell et Carmelo Anthony ont chacun terminé avec plus de tentatives de placement que de points.

Le tableau des tirs des non-Lillard Blazers à la fin du match était moche :

Si vous vouliez un instantané de « obtenir une aide réelle de Damian Lillard », c’est un argument à peu près aussi convaincant que vous pouvez le faire. Blazers non-Lillard en OT/2OT pic.twitter.com/e5ChU086nI – Danny Marang (@DannyMarang) 2 juin 2021

Réaction de Damian Lillard: Kevin Durant et Stephen Curry réagissent à la performance de Lillard en séries éliminatoires

Les stars de la NBA ont exprimé leur appréciation pour Lillard sur Twitter alors qu’il affrontait les Nuggets. Cela témoigne du niveau de respect que Lillard a de ses pairs dans la ligue, même s’il n’a pas encore gagné au plus haut niveau. L’authenticité de Lillard combinée à sa loyauté envers Portland et sa capacité à faire des choses que même les plus grands joueurs du monde s’émerveillent est une grande raison pour laquelle on a souvent l’impression que Dame est la star préférée de votre star préférée.

J’avais comme 4 tweets que je voulais écrire pour décrire ce CHEF-D’UVRE de Damian Lamonte Ollie Lillard Sr, mais je suis sérieusement à court de mots… – Kevin Durant (@KDTrey5) 2 juin 2021

C’est une expérience spirituelle. – Kevin Durant (@KDTrey5) 2 juin 2021

La mythologie de ‘Dame Time’ continue de grandir

Lillard a forgé sa réputation il y a longtemps comme étant sans doute le plus grand joueur d’embrayage de sa génération. Il a frappé un but à trois points au buzzer lors du septième match de sa toute première série éliminatoire pour assommer les Houston Rockets en 2014. Il l’a fait à nouveau lors des éliminatoires de 2019, frappant un tir à trois points incroyablement profond. sur le bras tendu de Paul George pour remporter une victoire en série contre le Thunder d’Oklahoma City.

Lillard a fait tellement d’autres gros coups autour de ces deux moments sur son chemin pour devenir l’un des 10 meilleurs joueurs de la ligue au cours des cinq dernières années. Il serait facile pour un cynique de considérer Dame Time comme une création marketing astucieuse plutôt que comme une capacité innée à l’intérieur de Lillard à frapper systématiquement des coups à couper le souffle dans les plus grands moments, mais il semble ensuite relever le défi encore et encore.

À l’aube de son 31e anniversaire, ce jeu aurait peut-être été le meilleur de Lillard à ce jour. Il a fait remercier ses adversaires d’une puissance supérieure lorsqu’il a finalement manqué.

On ne s’est jamais attendu à ce que les Blazers remportent le championnat depuis qu’ils ont repêché Lillard. Ils sont un léger outsider au premier tour cette année. Même si nous n’avons pas encore vu Lillard sur la plus grande scène du jeu, des performances comme celle-ci rappellent qu’il est le type de joueur qui pourrait éventuellement porter une équipe aux sommets du championnat s’il avait les bonnes pièces autour de lui. Il pourrait devenir le joueur rare dont la réputation transcende la culture du ring à la fin de sa carrière.

Pour Lillard, être à la hauteur de sa réputation dans le plus grand moment de la saison des Blazers est à nouveau quelque chose de vraiment spécial. Les Blazers doivent gagner les deux prochains matchs pour maintenir leur saison en vie, mais l’héritage du plus grand joueur de l’histoire de la franchise est déjà sécurisé.