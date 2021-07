Damian Lillard aux Pelicans pour Lonzo Ball et Brandon Ingram

Les dernières informations dans le Rumeurs NBA ils mettent le nom de Damien Lillard sur la table, en l’occurrence le liant au Pélicans de la Nouvelle-Orléans jouer à côté de Sion Williamson.

Malgré la perte de précieux choix dans le commerce qui leur a permis d’acquérir Jonas Valanciunas des Memphis Grizzlies, les Pélicans ont encore une foule d’actifs commerciaux intéressants qu’ils pourraient utiliser pour conclure un accord très réussi cet été en débarquant une superstar.

Kyle Wood de Sports Illustrated a proposé une idée commerciale hypothétique qui permettrait aux Pélicans d’acquérir Lillard des Trail Blazers en donnant deux de leurs meilleurs joueurs et choix.

La saison dernière, la star de Portland a récolté en moyenne 28,8 points, 4,2 rebonds et 7,5 passes décisives par match, étant l’une des meilleures de toute la ligue et un joueur qui, bien entouré, se battrait pour être le MVP. La Nouvelle-Orléans enverrait un colis comprenant Lonzo Ball, Brandon Ingram, un choix de premier tour 2022 et un choix de premier tour 2024 aux Trail Blazers en échange de Lillard.

Première étape : associez une superstar à Zion Williamson. Aussi fou que cela puisse paraître, la fenêtre se ferme déjà pour un championnat à la Nouvelle-Orléans. Zion a 1 an pour être convaincu de signer l’extension maximale, les Pélicans doivent donc lui trouver un coéquipier superstar. Damien Lillard. pic.twitter.com/gLMDjp3SvP – Noah (@Noah_Knows_Ball) 22 juillet 2021

La clé est Lonzo

Il existe d’autres franchises telles que les Boston Celtics, les Indiana Pacers, les Chicago Bulls et les Toronto Raptors qui s’intéressent à l’aîné des frères Ball, il faudra donc voir comment ce scénario évolue. Lonzo a beaucoup de valeur dans la ligue en ce moment, et peut-être qu’une offre viendra d’une autre manière qui obligera les Pélicans à le laisser partir et à créer un autre groupe de joueurs et des rondes de repêchage pour obtenir Lillard.