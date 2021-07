Damian Lillard & Chauncey Billups Saga a les Knicks en attente de voir / VIDEO ⋆ .

Chauncey Billups; Damian Lillard – AP .

* Comme le film de 1972 “The Blob” où les gens sont roulés et annulés par une chose effrayante qui pousse, il semble que le mouvement Me-Too n’ait pas eu de nouveau candidat ou une nouvelle victime dépend de qui le regarde. Les Trail Blazers pensaient embaucher Chauncey Billups à l’entraîneur-chef – et à la lumière des nouvelles refaites surface (anciennes accusations de viol), ils l’ont quand même embauché. Bien que Billups ait fait la coupe, Damien Lillard se fait critiquer pour “l’aimer”.

Damian Lillard regarde peut-être sa position avec les Portland Trail Blazers de côté maintenant. Les fans de Blazer enverraient-ils Lillard faire ses valises pour avoir mentionné qu’il aime Chauncey Billups? Ou (s’ils ne peuvent pas affronter les joueurs vainqueurs du titre) Lillard quitterait-il le navire tout seul – craignant que les Trail Blazers ne finissent par traîner de toute façon?

Eh bien, les Knicks de New York veulent savoir et s’il reste quelque chose avec les Trail Blazers de Portland pour Dillard, selon des sources, les Knicks disent qu’il est leur premier choix pour un nouveau meneur. Ils envisagent de faire équipe avec Lillard comme une triple menace avec Julius Randle et un autre artiste vedette, rapporte le New York Post.

Alors, voici ce qui a déclenché tout le battage. Bien que Chauncey Billups vienne de signer un contrat de cinq ans pour diriger les Blazers, selon ESPN, les fans sifflaient à Lillard pour avoir soutenu la décision d’embaucher Billups.

Mais Lillard a déclaré qu’il ne soutenait pas les agressions sexuelles et qu’il n’en savait même rien. Billups, (qui à l’époque, jouait pour les Boston Celtics) et son coéquipier Ron Mercer ont été accusés d’inconduite sexuelle en 1997. Le couple a réglé financièrement la saga avec leur accusateur et aucune accusation criminelle n’a été portée.

“Vraiment?” dit Lillard. « On m’a demandé quels entraîneurs j’aime parmi les noms que j’ai « entendus » et je les ai nommés. Désolé, je ne connaissais pas leur histoire. Je n’ai pas lu les nouvelles quand j’avais 7/8 ans, a-t-il dit.