Damian Lillard continue de cibler les Lakers de Los Angeles

La meilleure ligue de basket-ball de la planète est suspendue alors que le Finales NBA entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns. Mais dans quelques jours, alors qu’on a déjà un champion, il ne serait pas étonnant que la ligue s’arrête comme conséquence directe de l’onde de choc de la NBA Rumeurs générées dans l’environnement de Damien Lillard.

L’un des meilleurs joueurs de l’histoire récente du basket américain qui a gardé Portland Trail Blazers Il fait partie de l’élite de la ligue depuis de nombreuses années, mais n’a pas réussi à franchir cette étape définitive dans la poursuite du titre en atteignant une finale de conférence.

Damian Lillard veut faire ce saut de niveau et rejoindre un concurrent pour réaliser son rêve d’être champion NBA, et dès sa sortie, la plupart des équipes de la ligue ont lancé leurs filets et ils ont proposé de s’attaquer à une série d’offres à pouvoir convaincre le joueur et obtenir ses services.

Beaucoup de noms, une seule destination

Au cours des derniers jours, nous avons pu lire et écouter les approches de Damian Lillard avec une demi-lieue, en particulier avec une pertinence particulière dans les cas de Golden State Warriors et Boston Celtics, mais il semble que tout continue de pointer vers la même destination : les Lakers de Los Angeles. Parce que? Pour plusieurs raisons très évidentes :

– Parce que c’est l’une des équipes qui a le plus facilement le temps de faire un écart salarial avec une série de sorties secondaires.

– Parce que l’ange est l’un des projets qui convainc le plus la base, avec James Lebron comme épée principale et Anthony Davis en second lieu.

– Parce que c’est l’une des rares équipes sans chiffre dans sa position de 1 qui peut accepter beaucoup de responsabilités dans le jeu et le score.