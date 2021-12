Damian Lillard devient brutalement honnête à propos de Ben Simmons (vidéo)

Damian Lillard et Ben Simmons ont été fréquemment liés au cours de la dernière année.

En raison des problèmes très médiatisés de Lillard avec les Portland Trail Blazers et de la guerre en cours des Philadelphia 76ers avec Simmons, un échange impliquant la paire aurait logiquement beaucoup de sens.

Ajouter plus de carburant au feu a été le désir apparent des Sixers de faire en sorte que cet accord se produise, seulement pour que Portland y résiste.

Tout ce bavardage sur les deux hommes a conduit à une question évidente : que ressentent-ils l’un pour l’autre ?

Lors d’une récente interview avec NBA Reddit, Lillard a évoqué sa perception honnête de Simmons.

Dame répond toujours à vos questions sur r/nba ! Voir sa réponse sur les 3 meilleurs défenseurs du périmètre actuels de la NBA. https://t.co/0ocYR50Xy3 pic.twitter.com/vgw5mTq3tn – /r/NBA (@NBA_Reddit) 3 décembre 2021

Selon Lillard, Simmons avec Jrue Holiday des Milwaukee Bucks et Lu Dort des Oklahoma City Thunder sont trois des meilleurs défenseurs de périmètre absolus de la NBA en ce moment.

De toute évidence, le respect entre Lillard et Simmons est immense. Et étant donné qu’il devient de plus en plus probable que si un échange pour les deux se produit, cela implique qu’ils soient échangés l’un contre l’autre, ce respect ajoute certainement une autre couche de complexité à toute cette dynamique.

